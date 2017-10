Algérie - Liban : Redynamiser la coopération universitaire

L`Algérie et le Liban ont manifesté leur entière disponibilité à "redynamiser" la coopération bilatérale en matière de formation supérieure et de recherche scientifique notamment dans le domaine de l'encadrement, par l'envoi de délégations d'experts et de professeurs de rang magistral ainsi que par la création et le développement de projet de recherche en commun, indique mardi un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les deux parties ont fait part de cette volonté lors de l’audience qu'a accordée le ministre du secteur, Tahar Hadjar, à l’ambassadeur du Liban en Algérie, Ghassan Ahmed El Moualem. Cette volonté consiste également dans l'encouragement des publications des travaux de recherche scientifiques dans des revues de renom en vue d'améliorer le classement des universités algériennes, précise la même source, soulignant que cette audience a permis aux deux responsables d'"examiner en profondeur les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage les liens de coopération qui existent entre les deux pays frères". Par ailleurs, les deux parties ont convenu de "favoriser la mobilité des étudiants doctorants et la multiplication des échanges de délégation ainsi que le jumelage entre les établissements universitaires des deux pays, notamment par la signature de conventions inter-universitaires", ajoute la même source. Lors de cette rencontre, les deux responsables ont également abordé le problème d'équivalence de diplômes pour certaines universités libanaises, avant d'exprimer leur volonté de trouver une solution, notamment par la signature de conventions et d'accords. En matière d'octroi de bourse, l'ambassadeur libanais a sollicité la partie algérienne en vue d'augmenter le nombre de bourses octroyées aux étudiants libanais désirant poursuivre leurs études au niveau des universités algériennes.(APS)