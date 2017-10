Algérie - Italie : Approfondir la coopération

La secrétaire générale du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mme Elisabetta Belloni, effectue, une visite de travail en Algérie, dans le cadre des consultations politiques régulières entre les ministères algérien et italien des Affaires étrangères, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’approfondissement du dialogue politique et de coopération entre les deux pays, en application du Traité d’Amitié, de Bon Voisinage et de Coopération, signé à Alger, le 27 janvier 2003, entre l’Algérie et l’Italie sera au centre des entretiens de Mme Elisabetta Belloni avec son homologue algérien, Noureddine Ayadi, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, a précisé la même source.

Ces consultations politiques seront l’occasion pour les deux parties de «passer en revue les échéances bilatérales dont celle relative à la préparation de la 4e Réunion de Haut Niveau, prévue à Alger au cours du premier semestre de l’année 2018», a souligné le communiqué du MAE.

Les deux hauts responsables feront également le point sur la coopération dans les différents secteurs et procèderont à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, a relevé la même source.

Au cours de son séjour à Alger, Mme Elisabetta Belloni sera reçu au niveau de certains ministères et institutions nationales. (APS)