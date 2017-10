Institutions de sécurité en Somalie : La Ligue arabe appelle à les soutenir

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a appelé les pays arabes et la communauté internationale à renforcer leur soutien apporté aux institutions de sécurité en Somalie, théâtre d'un attentat qui a fait plus de deux cents morts. M. Aboul-Gheit a exprimé lundi dernier, dans un communiqué, son soutien aux efforts déployés par le gouvernement somalien pour vaincre les groupes terroristes, dont les Shebab. Le chef de la Ligue arabe s'est dit «choqué et attristé» par la mort des nombreuses personnes frappées par les deux attentats à la bombe perpétrés samedi dernier à Mogadiscio, la capitale somalienne. Il a salué le communiqué publié par le Conseil de sécurité de l'ONU qui a condamné les attentats et soutenu les efforts déployés pour parvenir à la sécurité et à la stabilité dans le pays africain. Au moins 276 personnes ont trouvé la mort et 300 blessées dans l'attentat au camion piégé perpétré samedi dans le centre de Mogadiscio, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie



Une mission du Conseil de sécurité dès demain au Sahel



Une mission du Conseil de sécurité se rendra du 19 au 23 octobre dans les pays du Sahel pour évaluer la mise en place de la force militaire G5 Sahel, dont le financement divise profondément les membres de cet organe onusien. La mission qui intervient en prélude d’une réunion du Conseil de sécurité sur le financement de cette force militaire conjointe, prévue le 30 octobre à New York, sera conduite par la France, l’Italie et l’Ethiopie, a indiqué le Conseil de sécurité dans son agenda d’activités pour le mois d’octobre. La délégation du Conseil de sécurité se rendra tour à tour au Burkina Faso, au Mali et en Mauritanie pour examiner le soutien devant être apporté à cette force militaire, dont le déploiement est prévue courant du mois d’octobre, a précisé la même source. La force qui doit contenir 5.000 hommes pour lutter contre le terrorisme au Sahel est toujours en quête de financements. Jusqu’ici elle n’est parvenue à mobiliser que 50 millions d’euros promis par l’Union européenne, alors que son fonctionnement annuel nécessite une enveloppe de 423 millions d’euros. Les Etats-Unis et plusieurs grands contributeurs financiers à l’ONU ont refusé d’accorder un mandat du Conseil de sécurité au G5 Sahel qui lui permettra de mobiliser les ressources financières nécessaires à son fonctionnement. Washington considère toujours la proposition de la France de conférer un mandat onusien à cette force comme étant «trop vaste et manquant de précisions», un constat appuyé par plusieurs observateurs qui ont soulevé le problème de coordination entre les différentes forces militaires présentes au Sahel. Au Mali, la coordination entre les forces existantes s’annonce rude, ont-ils estimé. Il s’agit de mettre en synergie les forces maliennes avec celles de la Minusma (mission multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali) et des forces françaises présentes dans ce pays. L’administration américaine à imposé cette condition dans la résolution 2359, adoptée en juin dernier par le Conseil de sécurité, et qui met en avant la responsabilité des Etats du G5 Sahel de fournir à la force les ressources nécessaires, tout en appelant à une contribution des donateurs. Les divergences persistent sur ce dossier, selon le Conseil de sécurité. Les Etats-Unis ne seront pas représentés à cette mission, préférant envoyer leur ambassadrice à l’ONU, Nikki Hally, au sud du Soudan pour s’enquérir des opérations de maintien de la paix menées par l’organisation onusienne dans cette région. (APS)