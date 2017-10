M. Ahmet Boto, ministre nigérien du tourisme : « Nous avons besoin de l’Algérie »

Pouvez vous nous expliquer les raisons du retard dans la concrétisation des accords de 2011 ?

En fait, malheureusement ça n’as pas été possible pour plusieurs raisons : Nos deux ministères n’ont pas véritablement créé les conditions pour que cela soit atteint. Au Niger à partir d’un certain moment on a dû faire face aux difficultés d’ordre sécuritaire qui ont ralenti le développement du tourisme. Sachant que ce secteur est très porteur, nous avons pensé à développer les relations dans ce domaine, pour que nous puissions en profiter réciproquement. Maintenant nous pensons que les conditions sécuritaires sont réunies pour relancer le tourisme dans nos deux pays.



Dans quel domaine entendez-vous développer un partenariat avec l’Algérie ?

L’Algérie est un pays avancé dans plusieurs domaines. Ce n’est pas forcement le cas pour le Niger surtout dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie, c’est vrai, Nous avons le savoir-faire mais le problème est la finition de notre produit. Je pense qu’aujourd’hui nous avons beaucoup à gagner de l’Algérie pour parfaire la qualité de nos produits.

Propos recueillis par Sarah A. B. C.