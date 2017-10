Tourisme : Nécessaire coopération avec les pays voisins

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacène Mermouri, a mis en avant la nécessité de renforcer la coopération entre l’Algérie et le Niger dans le domaine du tourisme et de l’artisanat à travers, notamment l’échange d’expérience en matière de formation, de recyclage et de commercialisation des produits. Cet accord préconise la mise en œuvre du plan d’action 2017-2019, pour le soutien à la formation, au marketing, à l’échange d’expérience, à l’information et l’encouragement de mouvements touristiques entre les deux pays.

M. Hassan Mermouri a affirmé d’ailleurs, que cette convention prévoit l’élaboration d’un programme de formation pour le développement et la relance du tourisme, en vue de faire profiter les étudiants nigériens d’une formation dans le domaine du tourisme en Algérie, ainsi que l’échange de programmes pédagogiques entre les deux parties, l’organisation d’ateliers de formation au profit des guides touristiques dans les deux pays et l’organisation de visites touristiques au profit d’opérateurs, de professionnels et de chercheurs des deux pays.

M. Mermouri a indiqué que le Tourisme est un des secteurs qui bénéficient de l’intérêt des autorités algériennes et nigériennes, soulignant qu’un accord-cadre a été signé par les deux pays en 2011.

Dans ce cadre, le ministre a appelé les artisans à «une participation effective avec leurs contribution dans la relance de la formation, outre la promotion de la destination touristique des deux pays».

Par ailleurs, le ministre a affirmé que les conditions sécuritaires, propices à toutes les activités touristiques sont désormais établies dans le Sud du pays et ce grâce aux efforts déployés par l’Armée nationale populaire, notamment sur les frontières avec le Niger.

De son côté M. Ahmet Boto, ministre du Tourisme nigérien a estimé nécessaire de «définir les opportunités d’investissement en matière de tourisme, un secteur important et vital pour la réalisation du développement et la lutte contre la pauvreté, notamment au profit des jeunes et des femmes, en particulier au Niger qui connaît une situation vulnérable».

Sarah A. Benali Cherif