Préservation de la biodiversité : Une garantie de la sécurité alimentaire

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati a souligné que la biodiversité en Algérie «joue un rôle important »et que sa préservation garantit la sécurité alimentaire et permet de fixer la population. «Les secteurs économiques qui en tirent profit sont essentiellement ceux de l’agriculture, la pêche et dans une moindre mesure de l’industrie» dira t-elle, en précisant que leur part conjointe, découlant de l’exploitation de la biodiversité s’élève de 20 à 30 % du produit intérieur brut selon les années. «Si l’on ne tient compte que du PIB hors hydrocarbures, cette part s’élève à plus de 40%, ce qui est remarquable» a-t-elle indiqué à l’occasion de célébration de la journée mondiale de l’Alimentation à Mostaganem.

La ministre a relevé, en outre, que d’importantes menaces pèsent sur ce patrimoine naturel qui se trouve soumis à des risques importants d’appauvrissement. Et globalement, la tendance à la diminution de la biodiversité affecte tous les écosystèmes naturels d’Algérie. Selon ses dires, l’écosystème agricole est parmi les plus menacés. Les facteurs de risque les plus importants étant la destruction des habitants, les espèces invasives, l’augmentation de la population, la pollution par les pesticides, la surconsommation et les changements climatiques. Ainsi, et face à ces diverses menaces, l’Algérie à mis en œuvre des dispositifs institutionnels et législatifs en vue de réduire les impacts négatifs sur la biodiversité en juin 1995 et à intégré les objectifs et indicateurs mondiaux, adoptés dans le cadre de cette convention, dans sa stratégie et son plan d’action national sur la diversité biologique. «Dans le cadre de la nouvelle stratégie de conversation et d’utilisation durable de la biodiversité 2016-2019 adoptée en octobre 2016, la contribution de tous les acteurs à permis de définir un cadre stratégique cohérent intégrant leurs orientations et préoccupations» a expliqué la ministre.

Mme Zerouati a fait savoir que son département ministériel œuvre, en suivant un grand programme, à améliorer la gouvernance environnementale et à développer les domaines de création de micro-entreprises adaptées à l’environnement, citant l’exemple de la formation récente de 130 femmes à’El Tarf et d’Annaba en matière d’huiles extraites du cyprès, en apiculture et en plantes aromatiques permettant de créer des emplois et d’améliorer les conditions de vie des femmes en proposant. Une opération qui est appelée à se généraliser à d’autres wilayas dans l’avenir.

La ministre a indiqué, par ailleurs, que le plan d’action 2016-2022 mis au point par le secteur dans le cadre du programme du gouvernement permettra à l’Algérie de faire face aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux liées aux mutations globales, de limiter l’importation et d’investir dans les écosystèmes nationaux. La durabilité est un choix principal du développement futur, a-t-elle souligné.

Pour conclure son intervention, Mme Zerouati estime qu’il est «temps d’inclure la durabilité dans les choix de développement» pour faire face aux changements climatiques, aux crises alimentaires et économiques. «C’est une occasion opportune de réfléchir aux causes fondamentales de ces crises avec des politiques plus efficaces pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et des services fournis par les écosystèmes».

Kafia Ait Allouache