Sonatrach : En quête de joint-ventures

Sonatrach cherche à mettre en place des joint-ventures avec des compagnies de commercialisation dans le but de vendre son gaz, dans le cadre d’une nouvelle stratégie d’exportation, a indiqué, hier à Londres, le Pdg de la compagnie, M. Abdelmoumen Ould Kaddour. Dans son intervention à la conférence «Oil and Money», M. Ould Kaddour a indiqué que les nouveaux accords avec les entreprises «ne seront pas indexés sur les prix du pétrole et ne porteront pas sur le long terme». «Nous essayons de trouver de nouvelles voies pour exporter notre gaz, et nous cherchons à avoir des joint-ventures en prenant des risques ensemble», a-t-il dit. M. Ould Kaddour a estimé que «les contrats à long terme et l’indexation sur le pétrole ne sont plus de mise». «L’équation offre-demande est une opération risquée, et nous sommes à la recherche d’une nouvelle stratégie pour faire face à cela», a-t-il précisé. À l’avenir, a-t-il dit, «les traders feront partie de la demande, ce qui veut dire que nous avons besoin de trouver de nouvelles voies pour faire des affaires». M. Ould Kaddour a souligné que Sonatrach a déjà commencé à réfléchir aux moyens de renégocier ses contrats à long termes avec les clients européens, car la majorité de ces contrats expirent d’ici l’an 2021. Le Pdg de Sonatrach a par ailleurs exprimé la volonté de l’Algérie de préserver le secteur gazier, en dépit du fait que la production est en déclin et d’une consommation nationale avec un taux de croissance annuelle de 6%. «Ceci, a-t-il dit, nécessite une nouvelle législation pour faire revenir les investisseurs en Algérie dans la production en amont et de développer les vastes ressources du pays en gaz de schiste», a-t-il ajouté, indiquant que Sonatrach a commencé la production dans deux champs gaziers en 2017, qui produisent plus de 20 millions de mètres cubes, et que deux autres devraient entrer en production en 2018. (APS)