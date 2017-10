Grand Angle : Une tournée et des attentes

Le nouvel émissaire des Nations unies pour le Sahara occidental est dans la région où il effectue une tournée. Horst Koehler aura à visiter, entre autres, les camps de refugiés où vivent des centaines de milliers de sahraouis. Cette première visite, depuis sa nomination par le secrétaire général de l’ONU en remplacement au démissionnaire Christopher Cross, a pour finalité de relancer les négociations entre le Maroc et le Front Polisario afin de sortir le conflit de l'impasse dans lequel la position de Rabat, soutenue par la France, l’a plongé depuis des années. Une réalité rappelée récemment par le chef de la diplomatie sahraouie. Koehler aura-t-il les coudées franches ? Le nouveau secrétaire général de l'ONU a affirmé, en avril, vouloir impulser une «nouvelle dynamique» au processus. Une démarche à laquelle, le Conseil de sécurité apporte son soutien si l’on se fie à la résolution adoptée en vue d’une reprise des négociations. Pourtant il ne fait pas de doute que la mission du Horst Koehler ne sera pas de tout repos au regard du refus affiché à ce jour par le Maroc de se plier à la légalité internationale et d’accepter l’application des résolutions du conseil de sécurité qui prévoient l’autodétermination. Le Front Polisario a salué la visite de l'Envoyé personnel du SG de l’ONU, et a réaffirmé sa volonté de «coopérer de manière constructive pour la décolonisation de la dernière colonie en Afrique, en permettant au peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance». Horst Koehler, pour sa part, n’est pas sans ignorer que sa mission est délicate, d’autant que le Maroc, soutenu dans sa politique expansionniste par la France et des lobbys qu’il finance, manœuvre dans les coulisses des organisations internationales pour faire obstacle à toute perspective d’un règlement du conflit conformément à la volonté de la communauté internationale. Mais parce que la cause du peuple sahraoui est une cause juste et que son droit à l'autodétermination et à l'indépendance est inaliénable, le Maroc n’aura, tôt ou tard, d’autre choix que de celui à se résigner à respecter ses engagements pris en faveur de l’organisation d’un référendum qui consacrera la décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Ainsi le chef de la diplomatie algérienne avait, en septembre dernier, rappelé lors de son entretien avec le SG de l’ONU, Antonio Guterres, que «la question du Sahara occidental ne peut trouver une solution durable en dehors de l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination».

Nadia K.