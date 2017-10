Sommet UA - UE : Le Maroc isolé

Le Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), réuni lundi en session extraordinaire, a réaffirmé le droit de tous les États membres de l’UA à prendre part au 5e Sommet Union africaine-Union européenne, prévu à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017.

Cela a été rendu possible, à travers l’adoption d’une décision qui réaffirme la nécessité du respect scrupuleux des décisions de l’Union africaine, en particulier la décision 942 de la 31e session ordinaire du Conseil exécutif de juillet 2017, qui en plus de la réaffirmation du droit de tous les États membres à participer aux réunions où l’Union africaine est partie prenante, prévoit la sanction de priver les États membres qui ne s’y conforment pas, du droit d’abriter des réunions de l’Union.

Cette même décision mandate le Président de la Commission de l’Union africaine à poursuivre ses consultations de haut niveau pour débloquer cette situation, dans un délai de dix jours. Faute d’aboutissement de ces consultations sur la base du respect du droit de tous les États membres à prendre part au Sommet UA-UE, la décision prévoit la mise en œuvre automatique des sanctions prévues par la décision 942, à savoir le transfert du Sommet vers le siège de l’Union africaine. (APS)