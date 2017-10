Le représentant du Front Polisario à l’ONU :« la RASD est prête et disponible » 

De notre envoyé spécial : Hichem Hamza

Le représentant du Front Polisario à l’ONU, Ahmed Boukhari, a souligné, hier depuis les camps de réfugiés, que le peuple sahraoui est prêt et disponible pour accueillir l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, M. Horst Kohler.

Lors d’une conférence de presse, M. Boukhari a exprimé son mécontentement à l’égard du blocus médiatique marocain concernant cette visite dans la région, en commençant par le Maroc et la République sahraouie, l’Algérie et la Mauritanie. Dans le même cadre, le même responsable a tenu à préciser que ce black-out signifie implicitement l’absence de volonté du Maroc de ne pas mettre fin à son occupation du territoire sahraoui. «Nous n’acceptons pas cette politique de la sourde oreille», dit-il, cela est un autre obstacle qui empêche M. Kohler de faire avancer la cause sahraouie.

Pour la visite d’aujourd’hui, M. Boukhari a précisé que «nous allons aborder, avec le responsable onusien, les derniers développements de la cause sahraouie, notamment que nous bénéficions de nouveaux acquis diplomatiques, et la dernière réunion d’Addis-Ababa est un exemple de solidarité avec la dernière colonie en Afrique».



L’espoir des Sahraouis



Les Sahraouis attendent aujourd’hui avec impatience l’arrivée de l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, aux camps des réfugiés, tout en espérant que cette visite sera couronnée par des décisions plus fermes, qui servent la cause sahraouie. Lors de l’arrivée de la presse algérienne aux camps des réfugiés sahraouis à Boudjedour, des citoyens sahraouis ont exprimé leur satisfaction en affirmant : «Nous espérons que la visite de M. Kohler sera plus efficace par rapport aux autres représentants de l’ONU qui ont déjà visité la région, par des décisions qui relancent la cause sahraouie», notamment que cette question est posée à l’ONU depuis 1975.

Après avoir souligné: «Nous sommes prêts» à reprendre le flambeau pour recouvrer «notre territoire», les Sahraouis ont considéré que «la solution politique» n’a pas porté ses fruits, malgré les promesses tenues par les responsables de l’ONU. C’est pourquoi, “nous espérons que la visite de Kohler apporte des nouveautés” pour la cause sahraouie.

Il est à indiquer que Horst Kohler, le successeur de Christopher Ross, a été nommé fin septembre passé envoyé spécial du Secrétaire général de l’Onu au Sahara occidental

