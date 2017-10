Arrêts maladie : des contrôles plus sévères

«Plus de 12 millions de jours d’arrêt maladie ont été enregistrés du 1er janvier 2017 au 31 août dernier», a révélé le directeur général adjoint de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS).

M. Redouane Ouguenouni, qui s’est exprimé, lors de son passage sur une chaîne de télévision nationale, a fait savoir que la caisse débourse, chaque année, des sommes colossales afin de pouvoir indemniser ses arrêts de maladie, qui «sont, dans leur majorité, des arrêts de travail de complaisance».

Il a indiqué que durant la période s’étalant du 1er janvier au 31 août dernier, la Cnas a déjà remboursé 12 milliards de dinars, correspondant à plus de 12 millions de jours d’arrêt de travail. M. Ouguenouni a estimé que «ce nombre important de jours d’arrêt maladie a eu un lourd impact financier sur la caisse. Le recours à l’arrêt maladie n’est, hélas, pas une nouvelle pratique pour les travailleurs algériens, puisqu’en 2015, il étaient plus de 15 millions à avoir été déposés, ce qui a coûté à la Cnas plus de 17 milliards de dinars», a-t-il rappelé.

Partant de là, le responsable a annoncé que la Cnas a renforcé son système de contrôle administratif à domicile, pour lutter contre la fraude en matière de consommation de médicaments et de prescriptions de certificats médicaux de complaisance. Tout assuré social est dans l’obligation de se soumettre au contrôle médical ou administratif de la Caisse des assurances sociales des travailleurs, après le dépôt d’un arrêt maladie dans l’enceinte où il travaille, une convention sera établie à l’intéressé 24 heures après son dépôt au niveau du centre de la CNAS.

«Les opérations de contrôle à domicile, effectuées en 2016, ont concerné déjà 124.805 assurés sociaux, dont 19.072 étaient absents et 14.473 sanctionnés, alors qu’en 2015, le contrôle a touché 107.418 assurés, dont 10.521 étaient absents et 8.507 sanctionnés», a-t-il dit.

Aussi, le directeur général adjoint a affirmé que «la CNAS ne peut en aucun cas remettre en cause un arrêt de travail». «Cependant, nous avons le droit de soumettre l’assuré à un contrôle médical», a-t-il signalé, tout en affirmant que «si les jours fixés par le médecin traitant dans un arrêt de maladie ne correspondent pas avec l’état de santé du contractant pendant l’examen médical, l’arrêt de maladie sera automatiquement rejeté».



De nouvelles mesures restrictives pour juguler les abus



Il a expliqué, en outre, que la CNAS rejette les arrêts de travail en cas d’absence des assurés sociaux de leur domicile, lors du passage des agents de contrôle, alors qu’ils sont supposés être en période de congé de maladie, dont certains n’ayant pas été présentés, dans un délai de 48 heures, au niveau du centre de paiement des justificatifs, tels que définis par la réglementation en vigueur, sachant que les obligations fixées par l’article 26 du décret 84-27 (notamment les alinéas 2 et 3) interdisent au malade de quitter son domicile, sauf exceptions prévues dans le cadre de la loi. Poursuivant ses propos, ce responsable relève qu’«en cas de non-satisfaction ou de rejet de dossier, l’assuré ouvre droit à un recours et peut demander une expertise». C’est donc dans un souci d'éliminer, notamment toute velléité de recours aux arrêts de travail de complaisance, que la CNAS a pris ces nouvelles mesures de contrôle.

On apprend aussi que sur instruction, tous les assurés doivent accompagner obligatoirement leur arrêt de travail ou leur hospitalisation d’une déclaration dûment remplie et signée.

D’autre part, le responsable a appelé à la nécessité de préserver les acquis des réformes de modernisation des structures chargées de la Sécurité sociale et le maintien de l’équilibre financier, garant du système de sécurité sociale et du principe d’égalité dans la prise en charge médicale des citoyens.

Outre les arrêts maladie, M. Redouane Ouguenouni a fait savoir que la Caisse nationale d’assurance des salariés débourse également des sommes importantes dans le remboursement des médicaments, estimées à 176 milliards de dinars, en 2015, et à 127 milliards de DA, jusqu’au 31 août 2017. «Avec un niveau de couverture sociale qui avoisine les 85%, l’un des plus élevés au monde. De ce fait, la facture des remboursements engloutit plus de 70% des dépenses des assurances», a-t-il dit.

Évoquant les projets de modernisation du secteur, le responsable a signalé que la Cnas a réalisé un développement remarquable, ces dernières années, grâce à la mise en œuvre d'un programme ambitieux en matière de modernisation, dont la télé-déclaration, le e-paiement, le télépaiement, le prélèvement par échange de données et d’informations, ainsi que le payement par terminaux de payement électronique

«La CNAS accorde une attention particulière au bon accueil et à l'allègement des procédures de prise en charge de toute la catégorie des assurés sociaux et de leurs ayants droit», a-t-il indiqué, affirmant que ce sont les assurés eux-mêmes qui le reconnaissent.

Sarah A. Benali Cherif