M. Tayeb Zitouni à Souk Ahras : une date symbole de l’engagement de l’émigration

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a annoncé, hier à Souk Ahras, que toutes les décisions relatives à la prise en charge des moudjahidine et ayants droit seront «décentralisées à compter du 1er janvier 2018». Les directions de moudjahidine de toutes les wilayas seront ainsi autorisées à prendre des décisions qui étaient auparavant centralisées au niveau du ministère, notamment les éventuelles rectifications, l’octroi des diverses allocations et la programmation au niveau des centres de repos, a indiqué, sur les ondes de radio Souk-Ahras, le ministre, à l’occasion des festivités officielles de la commémoration du 56e anniversaire des évènements du 17 octobre 1961.

Cette mesure sera de nature à «simplifier les procédures administratives, combattre la bureaucratie et éviter les déplacements aux moudjahidine et veuves de chouhada», a ajouté M. Zitouni, qui a assuré que «de hautes technologies ont été adoptées en matière de traitement des dossiers et de raccordement des directions de wilayas à la centrale, en plus de la numérisation des archives du ministère». Après avoir pris part à la cérémonie de recueillement à la mémoire des chouhada, le ministre a présidé, à la salle des conférences, Miloud Tahri, l’ouverture d’une conférence historique sur les manifestations pacifiques du 17 octobre 1961 à Paris, durant lesquelles plusieurs centaines d’Algériens, descendus dans la rue pour revendiquer l’indépendance, ont été sauvagement réprimés, tués et jetés dans la Seine par la police française. «Cette date symbolise le militantisme et l’engagement de tous les Algériens de l’émigration qui ont accompli leur devoir envers la Révolution de novembre et la défense de la cause nationale sur la scène internationale», a souligné le ministre, dans son allocution, estimant que cette célébration permet de transmettre le message porté par la Révolution aux générations montantes. Ces manifestations traduisent aussi le haut degré de conscience du peuple algérien et sa cohésion face au colonialisme qui a tenté d’écraser par la force la flamme patriotique, mais a buté sur la foi invincible du peuple algérien fort de la justesse de sa cause, a estimé M. Zitouni, devant une assistance composée de moudjahidine, fils de chouhada, historiens et représentants de la société civile. Ces manifestations avaient donné un élan puissant pour la Révolution sur la scène internationale montrant au monde le lien solide des enfants de l’Algérie à l’intérieur et à l’extérieur de leur pays, et la maturité de la communauté algérienne établie à l’étranger, a noté le ministre. Ces manifestations, a encore souligné le ministre, avaient aussi «démasqué la barbarie et la sauvagerie du colonialisme français, dont les bourreaux sanguinaires n’avaient pas hésité à tuer par balles ou jeter dans le cours de la Seine des hommes et des femmes désarmés sortis réclamer leur liberté dans une des épopées héroïques du peuple algérien». Le ministre des Moudjahidine a entamé, lundi après-midi, sa visite dans la wilaya de Souk Ahras, en supervisant le lancement des travaux de réalisation d’un groupe scolaire sur le plan d’occupation au sol (POS) no 10 du chef-lieu de wilaya, et la baptisation de trois résidences universitaires du nom de défunts moudjahidine. M. Zitouni a rendu également visite à Naoua Bent Tahar, veuve du chahid Saïd Kafi, et aux moudjahidine Mohamed Bensoltane et Tayeb Sedira, et a, en outre, visité les différentes ailes du musée du moudjahid de la ville. (APS)