M. Abadou : Appel à des excuses et restitution des cranes des chouhada

Le secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Saïd Abadou a réitéré, à Alger, la nécessité d'exiger des autorités françaises des excuses au peuple algérien, l'indemnisation pour les richesses spoliées durant la période coloniale et la restitution des crânes des chouhada.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par le Musée national du moudjahid, M. Abadou a rappelé l'impératif de l'attachement à la demande légitime d'exiger des autorités françaises «des excuses au peuple algérien, la reconnaissance des crimes commis et l'indemnisation des richesses spoliées au cours de la période coloniale», qualifiant cette attachement de «devoir national et de responsabilité collective de l'ensemble des Algériens». Réitérant la nécessité de la restitution des crânes des chouhada se trouvant au Musée de l'Homme de Paris pour les inhumer dans les cimetières des chouhada en Algérie, le SG de l'ONM a affirmé que les relations de coopération entre l'Algérie et la France restent tributaire de la concrétisation de ces demandes, qui sont —a-t-il dit— un maillon du parcours de lutte nationale qu'il y a lieu de parachever. Par ailleurs, le SG de l'ONM a exhorté les générations de l'indépendance à accorder une importance extrême à l'histoire nationale soulignant la nécessité de son intégration dans les programmes éducatifs en vue d'asseoir la continuité intergénérationnelles et renforcer l'esprit du nationalisme. Pour M. Abadou, les massacres du 17 octobre 1961 constituent «une étape charnière dans l'histoire de l'Algérie» car, a-t-il dit, ils ont accéléré le recouvrement de la souveraineté nationale. Il a également qualifié ces événements d'«épopée historique» qui a transporté la bataille au sol de l'ennemi, relevant qu'ils ont prouvé l'attachement du peuple algérien, notamment sa diaspora, à sa cause juste. Pour sa part, le moudjahid Ali Haroun, a mis en avant l'importance de ces événements, insistant sur la contribution de la femme ainsi que le rôle de la communauté algérienne établie à l'étranger dans le financement de la guerre de libération nationale. La rencontre qui a vu la présence de membres de la famille révolutionnaire et des représentants des corps de sécurité, a été une occasion pour relater de témoignages vivants sur les événements du 17 octobre 1961, outre la projection d'un documentaire sur ces massacres. (APS)