Protection du territoire national et des frontières : L'INCT « un rôle stratégique »

Le chef du service géographie et télédétection de l'ANP, le général major, Omar Farouk Zerhouni, a mis en avant, hier à Alger, le rôle stratégique de l'Institut national de cartographie et de télédétection (INCT) dans le développement et la protection du territoire national et des frontières. Dans une déclaration à la presse, en marge de l'ouverture de journées portes ouvertes sur l'INCT à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de sa création, M. Zerhouni a affirmé que l'Institut, créé en 1967, a réalisé "des acquis importants au service du développement et de la protection du territoire national et des frontières", qualifiant l'Institut de "fierté de l'Algérie et de l'ANP". L'INCT constitue "la principale référence" dans la réalisation de cartes et autres documents au profit des services nationaux civils et militaires, a ajouté le général major Zerhouni. Dans les domaines de coopération, M. Zerhouni a indiqué que l'Algérie "joue un rôle clé dans la coopération régionale", citant son rôle au sein de l'Organisation africaine de cartographie et télédétection, ainsi que ses relations avec d'autres instituts pour coordonner leur action en termes de cartes des régions frontalières unifiées". Il a cité en outre des domaines de coopération inhérents au développement des zones frontalières, précisant que tous ces travaux requièrent des données géographiques fournies par l'INCT". Pour sa part, le directeur général de l'INCT, le colonel Abdellaoui Hassan, a affirmé que ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans le cadre du programme de communication organisé par le ministère de la Défense nationale au profit des unités militaires et constituent "une occasion propice pour mettre en avant les réalisations de l'Institut et déterminer les changements ayant marqué cet organisme sur le plan administratif". (APS)