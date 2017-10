Prix national de l’artisanat et d’Art : La créativité et l’excellence à l’honneur

Les premières moutures de l'amendement de la loi sur les hydrocarbures seront finalisées d’ici juin 2018, a annoncé, hier à Alger, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni. S’exprimant, lors d’une conférence de presse organisée en marge de la journée Portes ouvertes de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), il a précisé qu’«actuellement, nous sommes en train de réviser cette loi, en concertation avec les experts».

«Nous sommes réunis pour célébrer la créativité et l’excellence dans le domaine de l’artisanat. Cela ne nous empêche pas de commémorer la date historique du 17 octobre 1961 qui coïncide avec les massacres perpétrés contre les Algériens», c’est ce qu’a déclaré, hier, M. Hacène Mermouri, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, dans son allocution d’ouverture de la cérémonie de remise du prix national de l’artisanat et d’art.

La 15e édition du Prix national de l’artisanat et d’art, s’est tenue à l’hôtel El Djazair, en présence d’une prestigieuse assistance, en l’occurrence, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh et des représentants du corps diplomatique. Dans son intervention, le ministre a indiqué que cette cérémonie est organisée pour récompenser les cinq meilleures œuvres traditionnelles en vue d’encourager les artisans et stimuler les d’efforts consentis dans le domaine de la création et de l’innovation, soulignant l’importance de promouvoir la production artisanale pour la sauvegarde du patrimoine. Selon M. Mermouri, la promotion de l’artisanat qui constitue l’une des richesses de l’Algérie est l’une des priorités du secteur du Tourisme, précisant que le programme mis en place, dans ce sens, se base, notamment sur la protection de la propriété intellectuelle des produits et œuvres traditionnels tenus de se conformer aux normes de certifications Iso 9001, ainsi que l’utilisation des TIC dans la commercialisation et la promotion en vue d’atteindre le label de l’artisanat algérien. «L’objectif recherché à travers l’organisation de ce concours est de valoriser les arts manuels. Cette année, contrairement aux années précédentes on a voulu récompenser des artisans dans différentes filières à savoir le travail du minerai, travail de la laine et des matières similaires, celui du tissu ou tissage, de l’argile, plâtre, pierre et verre et travail des matières diverses, pour permettre aux artisans d’exceller dans tout les domaines» a tenue à préciser le ministre. Pour cette 15e édition du Prix national de l’artisanat et d’art, cinq lauréats ont été primés pour leurs œuvres innovantes, authentiques et originales. Notons que les récompenses relatives aux premiers prix de l’artisanat traditionnel et d’art pour chaque filière d’activité portent sur une récompense pécuniaire de 300.000 DA, pour chacun des lauréats, une médaille et un diplôme d’honneur.

Kamélia Hadjib