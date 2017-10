Paiement en ligne : les établissements financiers prêts

«Algérie Poste va lancer, à partir de janvier 2018, un vaste plan de recrutement. Celui-ci se fera, en même temps que le lancement de l’opération de permanisation des salariés en CDD (Contrats à durée déterminée), recrutés dans le cadre des dispositifs DAIP et CTA», a annoncé, hier, la ministre de la Poste, des Télécoms, des Technologies et du Numérique, Mme Imane Houda Faraoun. Elle dit, à ce propos : «Nous allons définir les besoins pour chaque bureau de poste. Nous n’allons pas recruter comme auparavant dans une localité en dépassant les quotas et en se retrouvant avec un surnombre, alors qu’ailleurs il y a un manque. Tout doit être étudié.» La ministre rappelle, à ce propos, qu’Algérie Poste dispose actuellement d’un réseau de plus de 3.700 bureaux de poste, tout en soulignant qu’«en plus du plan de recrutement, il y aura également un plan de formation du personnel en activité». Mme Faraoun, qui s’exprimait sur les ondes de la radio Chaîne III, a annoncé qu’Algérie Poste bénéficiera d’un prêt du Fonds national d’investissement (FNI), pour l’acquisition de machines de tri automatique du courrier. Selon elle, «le tri manuel est devenu obsolète, et les retards dans l’acheminement sont trop longs, cela quand il n’y pas carrément des pertes de courriers et autres colis. Il faut qu’on se mette à jour, à ce niveau-là». Concernant le commerce électronique, la ministre est allée dans le détail, pour expliquer le projet de loi qui devrait être présenté au Parlement incessamment. «Le texte viendra pour encadrer et encourager cette pratique commerciale», a souligné la ministre, qui a affirmé que son département est prêt pour l’application de ce dispositif de loi, et n’attend que son adoption par le Parlement.

«Il n’y a pas de dispositions techniquement très complexes, on est totalement prêts», estime-t-elle.

La ministre précise que tout commerce ne peut être florissant que lorsque le citoyen ou le consommateur fait confiance au commerçant, et, justement, «le projet de loi sur le commerce électronique fixe les droits et les obligations du commerçants et du consommateur, de sorte à ce que les droits de tout un chacun soient protégés, c’est l’objet principal de cette loi», souligne-t-elle.



« Les établissements financiers prêts pour le e-paiement »



S’agissant du paiement en ligne (e-paiement), l’invité de la radio affirme qu’actuellement, «tous les établissements financiers en Algérie sont prêts, que ce soit les banques ou Algérie Poste».

Dans cet ordre d'idées, elle a indiqué que les plateformes de paiement électronique doivent être impérativement sécurisées afin qu’elles puissent répondre à certaines normes de confidentialité et de sécurisation des données qui seront conservées par la Banque d’Algérie. «C’est une protection de plus pour les consommateurs et les informations contenues sur les cartes bancaires et celles délivrées par Algérie Poste. Ça donnera plus confiance aux gens et ça permettra, aussi, aux agents de l’État d’intervenir en cas de problème», a-t-elle expliqué. Concernant les produits qui seront commercialisés en ligne, Mme Faraoun déclare que «la vente touchera tout ce qui est légal, sauf les médicaments, le tabac, les produits alcoolisés et les jeux du hasard», avec le respect de certaines obligations, notamment la mise en ligne des photos contractuelles des produits, leur prix en hors taxe et en toutes taxes comprises, les délais de livraison, ne pas mettre en ligne des produits en rupture de stock… ». La ministre précise également que les sites web commerciaux devront être hébergés en Algérie, avec un nom de domaine point dz (.dz), tout en espérant que cette disposition ne soit pas interprétée comme une entrave. Afin de généraliser, dans les plus brefs délais, le commerce électronique, Mme Faraoun signale que «les commerçants auront une année de délai, jusqu’à fin 2018, pour se doter de terminaux de paiement électronique (TPE)», en espérant qu’à l’horizon 2019, le consommateur algérien puisse avoir le choix de payer cash ou avec sa carte. «Le coût d’un terminal de paiement électronique est très abordable pour les commerçants, il ne dépasse pas les 100.000 DA», fait remarquer la ministre. Et puis, c’est une occasion pour encourager les industriels algériens à investir dans la fabrication de ces appareils, ajoute-t-elle.



« Un Data Center de dimension internationale »



Abordant le volet des technologies de l’information et de la communication, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a annoncé qu’«un Data Center de dimension internationale pouvant intéresser les géants de l'internet et du multimédia dans le monde pour y héberger leurs données sera réalisé en Algérie». «Nous venons d'avoir un accord du Conseil des participations de l'État (CPE), pour la réalisation d'un Data Center de dimension internationale en Algérie», dit-elle. Elle a expliqué que ce Data Center sera érigé dans la zone de Lakhdaria (Bouira), où il sera relié au réseau en fibre optique terrestre et au réseau satellitaire, afin qu'il puisse intéresser les géants de l'internet comme Facebook, Google, Youtube et Amazon, qui viendront héberger leurs données en Algérie, estimant que l'hébergement au niveau de ce Data Center sera «très rentable», compte tenu du coût «moins cher» de la main- d'œuvre par rapport aux autres pays. La ministre a souligné que ce Data Center sera réalisé avec un opérateur de télécommunication de Hong Kong, considéré parmi les «meilleurs au monde», ajoutant que ce partenaire est présent dans «plus de 3.000 villes de 150 pays où il y fournit, notamment des services d'hébergement, des services à valeur ajoutée et de la vidéo en ligne». «Nous avons demandé à ce partenaire d'être présent en Algérie et de créer une joint-venture avec le groupe Algérie Télécom, pour mettre en place un Data Center de dimension internationale», a-t-elle soutenu. Mme Faraoun a fait état, par ailleurs, d'un autre projet, adopté par le CPE, concernant la mise en place d'un nouveau câble sous-marin en fibre optique. «Il y a un nouveau projet pour se raccorder à un câble existant qui traverse le monde allant des Amériques jusqu'à l'Asie orientale, et qui passe à proximité de l'Algérie», a-t-elle expliqué, ajoutant que la mise en œuvre de ce projet sera réalisée en partenariat avec les propriétaires du câble.

Salima Ettouahria