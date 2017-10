Elections du 23 novembre, Le président de la HIISE à Sidi Bel-Abbès : application de la loi à la lettre

Accompagné d’une forte délégation, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal, a effectué une visite d’inspection et de travail, hier, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès pour s’enquérir de l’état d’avancement de l’organisation du rendez-vous du 23 novembre et vérifier surtout la conformité du processus d’exécution des formalités réglementaires exigées.

Au siège de la direction de la réglementation, comme au niveau du siège de la commune du chef-lieu, l’observateur s’est longtemps attardé sur le respect de la loi et la conformité à son esprit avant d’animer un point de presse consacré exclusivement au rôle et aux missions de l’instance de surveillance. Une instance au service de la démocratie et veillant au respect du choix du citoyen pour qu’elle se singularise dans tous ses actes par une neutralité et une indépendance.

L’allocution d’ouverture prononcée par M. Derbal avait trait aux attributions de cet organe de suivi et de contrôle des élections qui se veut un partenaire pour la réussite de l’événement et sa crédibilité. Un événement qui intervient à la suite de la révision constitutionnelle et des réformes, en général, engagées par le pays pour l’approfondissement d’un concept démocratique et la modernisation du pays.

« Nous ne sommes ni ennemis de l’Administration ni de la classe politique mais seulement et uniquement au service du citoyen pour le respect de sa volonté… », a-t-il déclaré avant de relever l’importance de ces échéances et leurs effets sur l’amélioration d’un cadre de vie et le développement régional. «Assurer la légitimité et la crédibilité et dépasser les jeux politiques demeurent notre souci majeur… »

M. Brahim Boudoukha, vice-président de la HIISE à Tizi-Ouzou

Les médias, partenaires stratégiques

Lors de sa visite hier à Tizi-Ouzou, le vice-président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Brahim Boudoukha, a mis l’accent sur la nécessité du concours des efforts de l’Etat, de la HIISE et les médias nationaux pour assurer la transparence des élections locales du 23 novembre prochain.

Tout en insistant sur la neutralité de la HIISE qui est à équidistance avec tous les participants à cette élection, M. Boudoukha a indiqué que la convergence des efforts de tout le monde, médias, candidats en lice, l’administration et la HIISE, «revêt une importance capitale pour réussir ce scrutin local pour l’intérêt suprême du pays et préserver la crédibilité de l’Etat».

«La surveillance de cette opération électorale et son contrôle du début à la fin constituent un devoir constitutionnel pour la Haute instance», a-t-il assuré, en réitérant son appel à l’implication des médias qui sont des partenaires stratégiques pour la transparence du prochain scrutin dans cette mission de surveillance de l’opération électorale.

Le vice-président de la HIISE a en outre déploré que les partis et les indépendants ne saisissent pas la Haute instance pour les recours, notamment concernant les rejets de dossiers de candidatures, alors qu’elle est constitutionnellement habilitée à réhabiliter un candidat dont le dossier est rejeté par l’administration.

Pour étayer son propos, M. Boudoukha a fait savoir que l’instance a réhabilité dans leur droit plusieurs candidats à travers certaines wilayas du pays dont les dossiers de candidatures avaient été auparavant rejetés par l’administration.

Concernant le nombre de dossier de candidatures rejetés dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le représentant de la HIISE a fait cas de 406 dossiers, dont 14 ont fait recours à la justice.

Les motifs de ces rejets se résument en défaut de régulation de la situation vis-à-vis du service national et dossiers incomplets, entre autres.

M. Brahim Boudoukha a par ailleurs mis en exergue la nécessité de radier des fichiers électoraux des électeurs et électrices nés en 1920 et antérieur et de les inscrire sur un registre spécial en cas de recours vivants, notamment.

RND

Pour une campagne porteuse d’idées positives

Lors d’un point de presse animé au siège local du parti, le bureau de wilaya de Tizi-Ouzou du Rassemblement national démocratique s’est dit fin prêt pour la course électorale.

Selon le directeur de campagne du parti, l’ancien député Chabane Belgacem, dit Azwaw, le bureau de wilaya du RND à Tizi-Ouzou a mis en place toute une stratégie pour défendre les couleurs et le programme du parti à travers les 57 communes et l’APW où il est en lice. «Nous sommes prêts à lancer notre campagne électorale dès aujourd’hui», a-t-il précisé.

Le conférencier a en outre tenu à souligner la présence en nombre appréciable des femmes et des jeunes sur les 57 listes de candidatures aux APC et sur la liste APW qui sont respectivement aux nombres de 199 et de 403 ayant moins de 30 ans, sur un total de global de 1.222 candidats pour l’ensemble des listes de candidatures du parti à Tizi-Ouzou. Cela dénote, a-t-il indiqué, le strict respect des orientations du secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, qui a toujours encouragé la participation de la femme et de la jeunesse dans la vie politique et organique du parti.

Le directeur de campagne du RND à Tizi-Ouzou a également mis en exergue la mobilisation des militants du parti pour être présent dans l’ensemble des bureaux de vote le jour « J », à savoir 1.347 bureaux et 367 centres de vote répartis à travers les quatre coins de la wilaya.

«Nos observateurs seront présents même dans les bureaux et centres de vote se trouvant dans les communes où nous n’avons pas présenté de listes de candidatures», s’est-il enorgueilli en raison de la mobilisation et de la disponibilité de tous les militants de son parti pour servir l’Algérie.

L’orateur a par ailleurs relevé le sens élevé de «la responsabilité et de la maturité de tous les candidats (es) du RND qui mèneront cette bataille électorale», tout en soulignant le sens élevé de sagesse et de responsabilité des autres postulants non retenus sur les listes électorales et qui placent l’intérêt du parti et de la patrie au-dessus de toute autre considération.

Enfin, le conférencier a fait savoir que la campagne électorale du RND, qui sera porteuse d’idées positives, nouvelles et créatives dans un climat démocratique et serein, portera sur le développement durable et la promotion de l’investissement créateur d’emplois et de richesses.

Sétif

Le citoyen au cœur de la collectivité

Après la période consacrée à la révision exceptionnelle des listes électorales qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, traduite par une adhésion à la mesure de l’événement sachant que plus de 22.800 nouvelles inscriptions ont été portées sur les listes électorales au moment ou 16.433 radiations ont été également opérées, c’est le même climat qui caractérise actuellement le déroulement de période de révision ordinaire. Partout en effet à travers les nombreuses communes de la wilaya, c’est un climat emprunt de sérénité qui prévaut et fait que de nombreuses personnes en âge d’effectuer leur devoir électoral, le 23 novembre à venir, regagnent chaque jour les guichets ouverts à cet effet, dans une organisation marquée aussi par la disponibilité des agents affectés à cet effet et des facilités que le citoyen ne manque pas d’apprécier.

Abdeslam, un de ces citoyens venus porter leur noms sur les listes électorales de la ville de Sétif ne manque pas de revenir sur tous ces aspects : « L’accueil qui m’a été réservé en tant que citoyen, me vaut le plaisir de souligner cet aspect qui à mon sens est primordial dans la relation que doit toujours mettre en œuvre l’administration pour être proche du citoyen ». Et d’ajouter : « Je n’ai ressenti aucune contrainte dans l’accomplissement de ce geste citoyen qui me permet de ne pas rester en marge du devoir qui m’est assigné. Je souhaiterai cependant, de tout cœur que, plus qu’aux personnes, nous ayons aussi à voir des programmes qui prennent en charge les véritables aspirations du citoyen et pas des promesses vaines. »

Dans cette wilaya, où pas moins de 1.049 sièges sont à pourvoir, dont 994 pour les assemblées populaires communales et 55 pour l’APW, l’espoir du citoyen est d’autant plus grand de voir toutes ces assemblées abonder dans le sens des amendements qui ont été portés sur la Constitution pour la consolidation de l’édifice démocratique et être animés par l’intérêt de la collectivité dans une conjoncture financière qui implique du génie et faire de nos communes, chacune selon ses spécificités, le creuset du développement local.

Constantine

84 listes APC et 11 APW



La direction de la Réglementation et des Affaires générales de la wilaya de Constantine a procédé à la validation de 99 listes de candidats pour les assemblées populaires communales et de wilaya, et ce sur un total de 104 listes déposées.

Les liste rejetées, 2 pour les APC et 2 pour les APW, concernent des partis politiques, et l’ont été pour divers motifs, dont la non-inscription des candidats sur les listes électorales de leur lieu de résidence et le nombre insuffisant de signatures collectées. Concernant les partis en lice pour les douze APC que compte la wilaya, il s’agit du FLN, du RND et du PT.

De son côté, le FFS a présenté 9 listes pour les APC, ce qui est une première. Même nombre d’APC visées par le MPA et l’Union pour Nahda, El Adala et El Bina (UNAE), talonnés par le MSP (7 listes), El Islah (6 listes), l’ANR (5 listes), le PLJ (2 listes) et le MNTA (1 liste).

Il y a lieu de noter que Constantine et le Khroub, avec respectivement 10 et 11 listes, sont les communes qui enregistrent le plus grand nombre de candidats pour les APC. En ce qui a trait à l’APW, une seule liste, sur les 11 admises, comporte des candidats indépendants.

Il est à noter la participation, pour la première fois, du parti Talaie El Hourriyet, absent au niveau des communes. Le tirage au sort pour l’affectation de numéros sur les panneaux publicitaires et le classement des bulletins de vote lors du scrutin, s’est effectué lundi au siège de la permanence de Constantine de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), en présence du DRAG, Abdelkader Belarbi et des représentants des listes en course, et ce, en attendant l’attribution de temps d’antenne à la radio locale et de salles pour les meetings électoraux.

