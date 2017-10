Massacre du 17 octobre 1961 à Paris : répression brutale et aveugle

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a affirmé que le 17 octobre 1961 «demeurera à jamais gravé» dans la mémoire de la nation algérienne. Dans un message, à l'occasion du 56e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961, M. Messahel a rappelé que lors de cette journée, «des compatriotes, forts de leur droit à la dignité et nourris à l’école du patriotisme, sont sortis dans la rue pour marquer, de façon pacifique, leur rejet des mesures vexatoires et discriminatoires prises par les forces coloniales contre la communauté algérienne en France», ajoutant que «sans ménagement aucun et sans nul égard pour les droits attachés à la personne humaine, ils ont été victimes d'une répression autant brutale qu’aveugle, et beaucoup d’entre eux devaient y laisser leur vie».

«Le 17 octobre 1961, journée de l’Emigration, demeurera à jamais gravé dans la mémoire de notre nation en ce qu’il représente, avec d’autres pages écrites du sang de tous ces martyrs tombés au champ d’honneur, le lourd tribut payé par la communauté nationale à l’étranger à la lutte du peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance», a-t-il affirmé. Le ministre a indiqué que «ces événements dramatiques, dont le peuple algérien garde encore les stigmates, sont commémorés, chaque année, dans la dignité et en hommage à nos compatriotes, hommes, femmes et enfants, emportés par cette violence inhumaine». «Les nouvelles générations sauront, comme celles qui les ont précédées, se rappeler de ce déchainement de violence et entretenir, dans une trajectoire intergénérationnelle, le souvenir des sacrifices consentis par le peuple algérien pour la réappropriation de sa souveraineté nationale, de tous ces chouhada tombés au champ d’honneur et dont il convient, aujourd’hui, d’honorer la mémoire», a conclu M. Messahel.



Cérémonie de recueillement sur le pont Saint-Michel



Une cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes algériennes du massacre du 17 octobre 1961 a été organisée hier devant la plaque commémorative, sur le pont Saint-Michel à Paris, de ce sanglant événement.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et d’une foule nombreuse constituée d’élus locaux, de moudjahidine, qui ont participé aux manifestations du 17 octobre 1961, de membres de familles de victimes, d’historiens, des membres du mouvement associatif et un groupe de lycéens de l’Ecole internationale algérienne de Paris, venus chacun déposer une rose. Une minute de silence a été observée après le dépôt de plusieurs gerbes de fleurs dans une ambiance pleine d’émotions où on entendait des youyous et des «Allah yerham chouhada». Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie, la maire de Paris a indiqué qu’elle «reste fidèle à cette histoire commune, à cette une histoire qui a ensanglanté Paris», soulignant que «notre histoire, y compris dans ce qu’elle a de tragique, doit être reconnue dans sa vérité pour qu’on puisse avancer ensemble». «Aujourd’hui, les relations entre Paris et Alger, entre la France et l’Algérie, sont des relations qui sont faites d’une histoire qui est assumée, une histoire qui se projette dans l’avenir. Je crois que c’est très important de pouvoir reconnaître la vérité historique pour se projeter dans l’avenir», a-t-elle affirmé, se disant «ravie» d’avoir eu avec l’ambassadeur d’Algérie en France des discussions sur «des engagements communs, nos deux villes, nos deux capitales». Pour elle, «il y a une belle coopération qui est engagée entre les eux pays», annonçant qu’elle retournera à Alger en 2018, pour «poursuivre cette très belle coopération». Pour sa part, la sénatrice Esther Benbassa, qui était en 2011 à l’origine d’un projet de loi visant la reconnaissance de la responsabilité de la République française dans les évènements du 17 octobre 1961, a indiqué que ce qui est arrivé le 17 octobre 1961 à Paris «fait partie des pages sombres de l’histoire de France». «Nos enfants et nos petits-enfants devraient connaître ces pages sombres de leur histoire, parce que c’est l’histoire et l’histoire de France», a-t-elle dit, regrettant que le projet de loi «ne soit pas voté par le Sénat». De son côté, le militant anticolonialiste, Henri Pouillot, a souhaité avoir «un mémorial complet sur les victimes du massacre du 17 octobre 1961 et rendre la plaque commémorative plus visible». «De tous les crimes contre l’humanité, les crimes d’Etat et de guerre commis par la France en Algérie, aucun n’a été reconnu jusqu'à aujourd’hui», a-t-il regretté, soulignant la nécessité de les condamner et les reconnaître. «On n'a pas le droit de donner des leçons au monde entier en matière des droits de l’homme, alors que ces crimes sont de fait acceptés», a-t-il dit. Organisée par la Fédération de France du Front de libération nationale, la manifestation pacifique des Algériens, hommes, femmes et enfants, pour boycotter le couvre-feu discriminatoire imposé aux seuls Algériens, a été réprimée dans le sang le 17 octobre 1961 par la police française qui avait ouvert le feu, tuant des manifestants dont des dizaines ont été jetés dans la Seine. Le bilan était lourd du côté des Algériens : une centaine de morts, des centaines de blessés et plus d’une centaine de disparus. Ce massacre, non encore reconnue officiellement par l’Etat français en tant que crime d’Etat, est considéré par nombre d’historiens comme la répression d'Etat la plus violente qu'ait jamais provoquée une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire contemporaine.

400 manifestants portés disparus



Le moudjahid Lounis Omar, membre de l’Association des moudjahidine de la Fédération de France du Front de libération nationale, a affirmé, à Alger, que sur les quelque 80.000 émigrés algériens ayant participé, à l’appel du FLN, aux manifestations pacifiques, le 17 octobre 1961 à Paris et sa banlieue, 400 (chahids) sont portés disparus à ce jour, tués par balles ou jetés dans la Seine. Encadrés par la Fédération de France, la manifestation se voulait l’affirmation du soutien et de l’adhésion à la Révolution et visait à sensibiliser l’opinion publique internationale quant à la justesse de la cause et à mettre à nu le harcèlement exercée par la police française, a indiqué le moudjahid Lounis Omar. Le moudjahid Omar Boudaoud a été instruit, après sa désignation le 10 juin 1957 à la tête de la Fédération de France, de préparer des actions pour transporter la Guerre de libération nationale au cœur de la France, dont les manifestation du 17 octobre 1961, a expliqué le moudjahid Lounis Omar. Pour contrecarrer les actions de la Fédération de France, les autorités coloniales ont décrété, à partir du 6 juin 1961, un couvre-feu concernant exclusivement les Algériens sous les ordres du tristement célèbre Maurice Papon, commissaire de police de Paris, connu pour son passé criminel et sa répression contre des Algériens, a rappelé M. Lounis. Plus de 7.000 policiers et 1.500 gendarmes, ainsi que des agents d’autres corps de sécurité ont été mobilisés, après la nomination de Papon, en prévision de la sanglante répression des manifestants algériens. Pour le conférencier, ces manifestations constituent une étape cruciale dans le parcours de la Révolution au vu de l’écho considérable qu’elles ont suscité et l’élan de solidarité qui a suivi la répression, le massacre et les tortures.

Dans son témoignage, le président de l’Association nationale des anciens condamnés à mort, Mustapha Boudina, a évoqué le contexte historique et politique à l’origine de ces évènements, ainsi que les principales opérations menées par les fidaïynes sur le territoire français. La Fédération de France du FLN «est un véritable vivier pour les cadres du FLN qui activaient secrètement».

Cérémonie de recueillement à Lille...

Une cérémonie de commémoration du 56e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961 a été organisée à la place de la République à Lille, par le consulat général d'Algérie à Lille, en collaboration avec la maire de la circonscription, Mme Martine Aubry, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. En plus des membres de la communauté nationale établie dans cette circonscription, des personnalités politiques et représentants du mouvement associatif ayant une sympathie avec la cause algérienne ont assisté à cette cérémonie. «Le Consulat général et la mairie de Lille se sont réunis avec solennité pour marquer cette cérémonie d'hommage et de recueillement à la mémoire des victimes de la communauté nationale tombés en martyr le 17 octobre 1961.»

... Et au consulat d’Algérie à Bobigny

Le consulat d'Algérie à Bobigny a organisé, durant la journée d’hier, des cérémonies de commémoration du 56e anniversaire des tragiques événements du 17 octobre 1961, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Au cours de cette journée, plusieurs activités mémorielles ont été prévues par le Consulat dans plusieurs municipalités relevant de sa circonscription, pour rendre hommage aux victimes de la communauté nationale tombées, lors de ces événements dramatiques, a précisé la même source. Ce riche programme prévoit, entre autres, un rassemblement devant la stèle commémorative à Bagnolet, des cérémonies devant les plaques commémoratives, Place du 17-Octobre 1961 à la Gare centrale de Saint-Denis, la Place Aimé-Césaire et la place de la Fraternité, à la Courneuve. Une soirée mémorielle des événements du 17 octobre 1961 est également prévue, jeudi au Centre Clara-Zetkin à Villetaneuse. Chaque année, l'Algérie commémore cette Journée «de l'émigration nationale» qui «demeure gravée dans la mémoire des générations algériennes en tant que symbole de la lutte du peuple algérien pour sa libération et le recouvrement de son indépendance nationale».

Une cité à Tichy au nom de Fatima Bedar

Pour que nul n’oublie

Après le rapatriement de ses restes post mortem, en 2006, et leur ré-inhumation au carré des Martyrs de Tichy, à 15 km à l’est de Béjaïa, cette ville a choisi de rendre un nouvel hommage à Fatima Beddar,

figure emblématique des manifestations du 17 octobre 1961 à Paris, en baptisant une nouvelle cité d’habitation à son nom.

Désormais, la Cité des 10’ logements portera en effet son nom. Sa simple évocation «va glorifier sa mémoire et rappeler les sacrifices consentis pour libérer le pays», souligne Idir, qui a vécu dans sa chair, ces manifestations réprimées dans le sang, pas seulement le soir du 17 octobre, mais ultérieurement plusieurs jours durant, car la police a continué à pourchasser tous ceux fichés et supposés avoir été au rendez-vous.

Fatima était de ceux-là, soutient-il. A contrario, elle n’a jamais regagné la maison de ses parents à Stain, dans la région de Saint Denis. Elle a été prise dans la rafle policière et précipitée sauvagement dans les eaux froides de La Seine.

Ni son jeune âge (15 ans), ni sa frêle frimousse que bordaient ses nattes enfantines, ni son cartable attaché en bandoulière n’ont pu arrêter l’acharnement de ses bourreaux résolus à faire le sale boulot. Fatima n’en est plus revenue. Elle n’a réapparu que dix jours plus tard, découverte mutilée, accrochée à une turbine d’une écluse du canal de La Seine, selon les témoignages de son frère cadet, El-Djoudi, soulignant que pour la police de Saint Denis, dans une tentative de camoufler l’assassinat, avait conclu à un suicide. Ce sont les enquêtes ultérieures, notamment celles diligentés par quelques journalistes, qui ont fini par faire éclater la vérité, dit-il.

En fait, Fatima, malgré son jeune âge, était d’une conscience politique précoce. Elle n’en avait pas formalisé les contours, mais demeuré sensible et fortement affecté par les différences entretenues envers ses compatriotes, et surtout leur dure condition de vie et de travail. Sa famille, notamment son père, un ouvrier qui peinait à nourrir ses six enfants, en était la parfaite illustration. Si bien qu’à l’appel de la Fédération de France du FLN, pour dénoncer le couvre-feu raciste contre les Algériens, elle n’a pas hésité à y adhérer.

Malgré, l’opposition de ses parents à se rendre à Paris, notamment sa mère avec qui elle s’était disputée, se souvient El-Djoudi, elle en a fait qu’à sa tête, remplie de révoltée. Rien n’a pu la dissuader, pas même le temps frais et légèrement pluvieux de cette soirée de mardi, ni le voyage à Paris. Assurément, elle avait rendez-vous avec sa destinée. (APS)

Un crime d’Etat

Les massacres ayant fait plusieurs victimes algériennes civiles, le 17 octobre 1961 dans la capitale française, ont été qualifiés de «crime d'État», lors d'une conférence tenue dans la wilaya de Tissemsilt. Le moudjahid et membre de la Fédération du FLN en France, Abderrahmane Chaâlal, a souligné, lors de cette rencontre organisée à Lardjem, que le crime commis par la police française, ce jour-là, est sanctionné par toutes les lois internationales, faisant observer que la sanction ne peut être révolue. L'intervenant, également un des responsables de la Wilaya VII historique et témoin de ces massacres, a rappelé que les scènes de corps jetés dans le fleuve de la Seine (Paris) avaient créé de l'émoi dans le monde entier. Plus de 50 États avaient alors exprimé leur compassion au peuple algérien.

Le moudjahid Chaâlal a également évoqué que le désarroi des autorités françaises de l'époque face à la lutte armée en Algérie avait conduit la police française à utiliser des bombes lacrymogènes, des bâtons et des tirs de balles réelles contre les manifestants émigrés, faisant 500 morts.

La Fédération du FLN en France a joué un rôle important dans le soutien de la guerre de Libération nationale, surtout financièrement, ainsi que la sensibilisation de l’opinion en France et à l'échelle internationale pour la juste cause du peuple algérien, a-t-il encore souligné, ajoutant que plus de 50% du budget du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) provenait de cotisations des Algériens en France. Au passage, le moudjahid Chaâlal a rappelé les circonstances de la fondation de la Fédération du FLN en France, son rôle d’organisation de la communauté algérienne à l’étranger et sa mobilisation au service des objectifs de la glorieuse Révolution et ses étapes.

Cette conférence intitulée : «Massacres de la Seine, l'autre visage du colonialisme français», organisée par la direction des moudjahidine de Tissemsilt, a donné lieu, en présence des autorités de wilaya, à la projection d’un documentaire sur les crimes odieux perpétrés par la police française.