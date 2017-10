Dialogue de Haut niveau Algérie-UE : Explorer toutes les voies de la sécurité régionale

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectuera, aujourd’hui et demain, une visite de travail aux institutions européennes à Bruxelles au cours de la quelle il rencontrera Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission Européenne et Haute Représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité et M. Antonio Tajani, président du Parlement européen, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Au cours de sa visite, il co-présidera, le 19 octobre, avec Mme Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission européenne et Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la 1re session du dialogue de Haut niveau Algérie-Union européenne en matière de sécurité régionale et de lutte contre le terrorisme», a précisé la même source.

Outre Mme Mogherini, M. Messahel rencontrera, le 18 octobre, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a précisé la même source, soulignant que cette rencontre est l'occasion pour les deux responsables «d'explorer les voies et moyens d'approfondir le dialogue interparlementaire, et ce au moment où se tient à Bruxelles, le 19 octobre, la 16e rencontre interparlementaire Algérie-Union européenne», a ajouté le communiqué. (APS)