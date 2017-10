M. Messahel reçu à Niamey par le président nigérien : Maintenir la concertation sur les questions régionales

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu, hier à Niamey, par le Président nigérien, Mahamadou Issoufou, auquel il a transmis les sentiments «de fraternité et d’estime» du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

«Dans le cadre de la tournée qu’il effectue dans les capitales de certains pays du Sahel, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu, ce jour, par le Président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, auquel il a transmis les sentiments de fraternité et d’estime du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que sa volonté et son engagement pour le renforcement des relations bilatérales et la concertation sur les questions régionales.» Le Président Issoufou qui s’est félicité de la qualité «des liens exceptionnels» entre les deux pays, a marqué sa satisfaction du «dynamisme» qui caractérise les relations bilatérales dont témoignent les échanges de visites entre les deux pays au plus haut niveau. Tout en marquant l’intérêt qu’il porte pour le renforcement de la coopération entre les deux pays, M. Issoufou a mis en exergue «l’importance de maintenir la concertation régulière sur les questions régionales, notamment la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ainsi que la question de la migration clandestine», exprimant, par ailleurs, ses remerciements pour «la solidarité agissante de l’Algérie suite aux attaques terroristes qui ont frappé le Niger». Pour sa part, M. Messahel a renouvelé l’engagement de l’Algérie «à poursuivre et à renforcer la coopération avec le Niger dans divers domaines», se félicitant de l’état de mise en œuvre des décisions prises lors de la dernière session de la Grande Commission mixte algéro-nigérienne, tenue en mars 2017 à Niamey. M. Messahel a également évoqué les différentes menaces auxquelles «sont confrontés les pays de la région, notamment le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine, sur lesquelles une concertation régulière entre les deux pays est nécessaire en vue d’y faire face de manière collective et efficace». Le Président nigérien a chargé M. Messahel de transmettre ses salutations fraternelles et ses sentiments de considération au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre nigérien des Affaires étrangères, Ibrahim Yakoubou. (APS)