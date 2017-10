Championnat d’Indonésie : Un gardien de but décède après un choc

Le football indonésien était en deuil lundi après le décès la veille du gardien de but réputé Choirul Huda, à la suite d'un choc violent avec l'un de ses coéquipiers pendant un match de championnat. Huda, 38 ans, qui jouait sous les couleurs de son club, Persela, dans l'est de Java, s'est effondré en fin de première mi-temps après ce choc accidentel avec le milieu brésilien Ramon Rodriges, au cours du match dimanche après-midi face à Semen Padang. Des images vidéo de l'incident montrent ce père de deux enfants se tordant de douleurs au sol en se tenant la poitrine, avant d'être évacué sur une civière et transporté à l'hôpital. Il a été victime d'une crise cardiaque, ont indiqué des médecins.