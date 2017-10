Ligue 1 (7e journée) : CSC – ESS en tête d’affiche

C’est sans nul doute l’affiche de la journée. Le leader, Chabab de Constantine, accueille son dauphin, l’Entente de Sétif. Une rencontre au sommet qui promet. Invaincu depuis l’entame de la saison, l’ESS, qui dispose de la meilleure défense du championnat (02 buts encaissés), sera mise à rude épreuve face à la meilleure ligne offensive (09 réalisations). Intraitables at home, les poulains du coach Amrani disposent d’une belle opportunité de creuser l’écart et de conforter leur position au classement. D’autant plus que l’autre dauphin, en l’occurrence le Chabab de Belouizdad, aura un périlleux en appel à Médéa. Les joueurs du technicien Serbe Todorov, perturbés depuis quelques semaines déjà par les soucis financiers que connait le club, pourraient bel et bien connaitre leur première défaite à domicile, face à une formation de l’OM déterminée à gagner pour sortir de la zone de danger. Par ailleurs, cette septième journée pourrait bel et bien être profitable à l’USM Bel Abbès, aussi. Face à la lanterne rouge, USM Blida, les protégés de l’entraîneur Cherif El Ouazani ont un bon coup à jouer. Maîtrisant parfaitement le jeu de contre, les camarades du solide et très expérimenté défenseur central Benaberrahmane tenteront sans nul doute de profiter de la mauvaise passe que traverse la formation de la ville des roses, pour réaliser un bon résultat et revenir sur le podium. De son côté, la JS Saoura accueille le Nasr Hussein Dey. Une rencontre visiblement déséquilibrée entre une formation intraitable à domicile et une équipe qui a trouvé beaucoup de difficulté à avoir une régularité au niveau des résultats.

L’autre belle affiche du jour opposera, à El Bahia, le Mouloudia d’Oran au Mouloudia d’Alger. Ce classique du championnat national, qui ne manquera pas de drainer la grande foule, s’annonce très passionnant. Le MCA, en quête de rachat, devra sortir le grand jeu pour tenter de tirer son épingle du jeu, face à une équipe du MCO, qui a le vent en poupe. D’autre part, le match JSK – USMH ne manquera pas d’intérêt, non plus. Les canaris, qui battent de l’aile, reçoivent une formation harrachie pas au mieux de sa forme non plus, et ce malgré l’arrivée de l’entraîneur Tunisien, Daou, à la barre technique. Les fans du team kabyle attendent forcement une réaction de leurs joueurs, après la désignation du revenant Chay au poste d’entraîneur.

Rédha M.

Programme des rencontres

CSC – ESS

OM – CRB

MCO – MCA

JSK – USMH

USMB – USMBA

JSS – NAHD

USMA – USB (Reporté)