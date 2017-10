Dans la lucarne : Une chaise pour trois

L’équipe nationale est sur toutes les lèvres ces derniers jours. Aussi bien sur les réseaux sociaux qu’ailleurs, on ne parle plus que de la succession d’Alcaraz remercié il y a quelques jours par le Bureau Fédéral présidé par Zetchi. D’autres, peut-être mieux informés, parlent de « gens extérieurs » à la Fédération Algérienne de Football qui ont imposé cette décision, eu égard aux erreurs. Toujours est-il, le Bureau fédéral assume sa décision de nommer Rabah Madjer à la tête des verts en remplacement d’Alcaraz limogé, avec à ses côtés Menad et Ighil. Un trio pour les verts avec des responsabilités spécifiques, même s’ils doivent travailler en toute harmonie. C’est pas encore finalisé, on attend à ce que l’espagnol résilie son contrat. On parle d’une entente à l’amiable. C'est-à-dire qu’il n’aura pas la totalité comme prévu du fait que son contrat se termine en juin 2019. Ce qui est sûr désormais, c’est que l’EN A sera dirigée par Madjer avec un staff élargi, avec Ighil et Menad pour l’aider dans sa tâche. Il faut dire que la FAF ne doit plus laisser la rue la commander et choisir à sa place. Les plateaux TV peuvent faire des analyses, sans plus. C’est leur droit, mais ils ne peuvent pas influer directement sur la décision finale de la FAF. Cela est valable aussi bien pour le choix des joueurs, du staff technique que de l’entraîneur national. On ne doit plus les laisser occuper le terrain d’une manière illégale et décider, en aparté, afin de placer leurs « chevaux » même s’il s’agit de «poneys». Il faut dire que notre football, au niveau de son équipe nationale, est vraiment à la croisée des chemins. Et que la succession ne sera jamais facile. De plus, on s’est trompé lourdement en faisant venir Alcaraz, lui qui ne possède aucun CV avec les équipes nationales, hormis quelques clubs ibériques ou un club grec. Ce dossier, on doit l’oublier à jamais du fait qu’il a laissé des séquelles qui, le moins que l’on puisse dire, sont restées indélébiles. On ne doit pas rester inactifs et continuer à pleurnicher sur notre sort. Aujourd’hui, il a été décidé de ne pas ramener un étranger en raison de la difficile situation financière que traverse le pays. Par conséquent, on s’est remis à donner l’importance au coach local. C’est raisonnable de la part des membres du BF de la FAF. Cette attitude est vraiment une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont «milité» pour défendre le technicien local. Aujourd’hui, on a choisi Madjer et un staff élargi travaillant collégialement pour reprendre le flambeau et tenter de redorer le blason de notre équipe nationale. Nombreux sont ceux qui lui font confiance et qui ont accueilli cette nouvelle avec satisfaction. D’autres, pour des raisons qui restent à déterminer, ont tombé sur Madjer avec une violence inouïe. Jusqu’à maintenant, on n’a pas assisté à de telles critiques. Plus acerbes que cela tu meurs !

Toujours est-il, un sélectionneur national demeure un homme public et la critique fait partie de sa vie quotidienne. Bien au contraire, cela ne peut que motiver celui qui vient d’être intronisé à la tête des verts. C’est une motivation de plus qui va le pousser à se surpasser et accomplir un travail meilleur comme attendu par tous.

On ne doit pas les empêcher de travailler alors que c’est le BF qui les a choisis lui et son staff. C’est vrai qu’il n’a pas exercé comme entraîneur depuis longtemps, mais cela ne va pas l’empêcher de faire du bon travail. Seul le terrain peut nous renseigner sur ses vraies capacités. Il peut réussir comme il peut ne pas réussir. Néanmoins, il faudra aujourd’hui leur laisser le temps pour essayer de rendre le sourire aux algériens. Cela commencera par ce match officiel contre le Nigéria le 10 novembre prochain à Constantine. Déjà, on aura un aperçu sur sa façon de convaincre le groupe et comment diriger le vestiaire qui a toujours été le « cauchemar » des sélectionneurs jusque-là. On ne doit pas casser un staff avant même qu’il ne commence son «job». On doit aussi laisser la FAF faire son travail sans interférences d’aucune sort. Les secteurs externes ne doivent pas s’immiscer dans les affaires internes de la FAF. C’est de cette façon, peut-être, qu’elle pourra s’en sortir. La roublardise dans tout cela, c’est que la FAF qui a subdivisé les responsabilités. La responsabilité, par conséquent, n’est pas individuelle, mais collégiale, n’en déplaise à certains aux idées malintentionnées.

Hamid Gharbi