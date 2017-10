Equipe nationale, Madjer, Menad et Ighil : le staff élargi

Ce qui n’était que supputations vient de se confirmer. En effet, on avait effleuré le sujet en parlant d’un staff élargi. Voilà, c’est chose faite désormais, puisqu’on vient de désigner officiellement aux côtés de Madjer, les anciens internationaux Djamel Menad et Meziane Ighil. Ce trio sera aidé par Rabah Saâdane, qui n’a pas voulu faire le terrain à son âge.

il veut se libérer exclusivement pour la DTN où il vient d’être intronisé officiellement par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi. La longue expérience de Saâdane peut être très utile, lui qui nous a qualifiés à plusieurs reprises à un mondial. Cela ne peut pas passer inaperçu. Zetchi avait vu juste en le désignant comme conseiller de Madjer. C’est ce qu’il a toujours voulu faire. La DEN, chapeautée par la DTN de Saâdane, a vu la nomination de Boualem Charef, l’ex-coach de l’USMH (8 ans), mais aussi ex-entraîneur national avec Saâdane et Cheradi en 2004 lors de la CAN organisée par la Tunisie. On avait failli passer en demi-finales. On a été stoppé in-extrémis par le Maroc suite à un arbitrage libyen « catastrophique » en ajoutant cinq minutes de temps additionnel. Des minutes de trop pour notre défense qui s’est trop fatiguée durant le match. On avait fourni un match plein.

Ceci dit, la FAF et son BF ont réussi parfaitement leur coup en optant pour un staff élargi. Ainsi, ils pourront contourner les critiques acerbes et qui ne mènent à rien. Car, on ne peut surmonter la « crise » actuelle de notre équipe nationale avec des paroles. La meilleure voie que le BF de la FAF et son président puisse prendre, c’est celle du coach local. D’ailleurs, tous les algériens ou presque ont souhaité que l’équipe nationale soit drivée par un entraîneur algérien. C’est le moment, avait-on dit, en haut lieu, de faire confiance aux compétences nationales. C’est un choix du peuple. Il vient d’être exaucé.

Ceux qui sont en train de gesticuler à tort et à travers doivent nous montrer ce qu’ils veulent. Heureusement que ce ne sont pas eux qui décident. Aujourd’hui, les verts seront guidés par un staff complet, puisqu’il y aura une DTN, une DEN, un entraîneur des gardiens de buts avec Bouras (maintenu), mais aussi Hanniched, l’ex-harrachi. Un préparateur physique qui sera nommé dans les jours à venir. Il faut dire que nos responsables sportifs ont mis la barre très haut. Ce qui reste désormais, c’est le fait de savoir comment faire pour composer le groupe qui va jouer le match contre le Nigéria du 10 novembre prochain, à Hamlaoui (Constantine), comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires du mondial 2018 en Russie. Cette rencontre sera très importante pour le nouveau staff des verts pour reconstruire l’EN A de demain.

Ceux qui disent qu’il s’agit presque d’un match amical se trompent énormément. Car, l’objectif assigné au nouveau staff technique composé de Madjer, Menad et Ighil, est d’atteindre au moins les demi-finales de la prochaine CAN prévue en 2019 au Cameroun. C’est ce qui explique mieux les choses et canalise mieux la situation de notre trio. Ils sait où il va. Tout dépendra de ce qu’il va faire dans les prochaines éliminatoires de la CAN qui reprendront dès le mois de mars prochain. Il est clair que même les pouvoirs publics représentés par le ministre de la jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, confortent le projet de la FAF et demandent à ce qu’on les laisse travailler.

Le coach étranger, c’est de l’histoire ancienne. On avait vu comment on fait venir ces derniers alors qu’ils n’apportent rien. On ramène même des « vieux » qui sont dépassés par l’évolution du football mondial et même local. Avec ce trio, les gens commencent à reprendre espoir. On pourrait réussir pour peu qu’on soit solidaires avec ce trio choisi par le BF et son président.

H. G.