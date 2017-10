Russie : Lavrov met en garde contre la perte de confiance mutuelle dans le monde

Le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov a mis en garde, lundi à Sotchi, contre la «perte de confiance mutuelle dans le monde» laquelle pourrait conduire «au chaos si la spirale de confrontation n'est pas surmontée». «La perte de confiance mutuelle, que nous aurons du mal à rétablir,»suscite de vives préoccupations. Malheureusement, ces tendances négatives se sont encore aggravées suite à la décision des Etats-Unis de sortir, de fait, du Plan d'action conjoint sur le programme nucléaire iranien et aux menaces de Washington de résoudre par la force le problème de la péninsule coréenne», a-t-il déploré lors du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de Sotchi. «Les relations internationales se trouvent à la croisée des chemins. Soit le monde sombrera dans le chaos et l'instabilité, soit la spirale de confrontation sera surmontée et le monde se mettra d'accord sur la coopération, dans un esprit de respect mutuel, en s'appuyant sur le principe de sécurité égal et indivisible au nom du bien-être et de la prospérité de l'humanité tout entière», a relevé M. Lavrov, ajoutant que la Russie se prononçait, sans aucun doute, pour la deuxième voie. Evoquant le problème nord-coréen en marge du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Sotchi, Serguei Lavrov a critiqué le comportement de Pyongyang au sujet de son programme nucléaire. «Je n'approuve pas Pyongyang. Pyongyang se comporte agressivement, en violant désobligeamment les résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu», a-t-il déclaré. (APS)