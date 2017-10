Catalogne : Ultimatum de Madrid à Puigdemont

Le gouvernement espagnol a accusé lundi le président séparatiste catalan Carles Puigdemont d'entretenir «la confusion» en refusant de dire s'il avait déclaré ou non l'indépendance, et rappelé qu'il avait jusqu'à jeudi pour clarifier sa position. «Non seulement le gouvernement mais tous les Catalans ont le droit de savoir avec certitude si (...) la Generalitat (exécutif régional) a déclaré l'indépendance de la Catalogne», a écrit le chef du gouvernement Mariano Rajoy dans une lettre en réponse à une demande faite plus tôt par le président régional catalan. Puigdemont a demandé lundi à rencontrer Mariano Rajoy «le plus vite possible», dans une lettre où il précise que sa priorité pour les deux prochains mois est de dialoguer. Dans sa lettre, Carles Puigdemont annonce au gouvernement espagnol son souhait de «suspendre» le mandat confié par les Catalans d'aller vers un pays indépendant et assure que sa priorité sera de privilégier ce dialogue «pendant deux mois». «Sur un sujet aussi important que celui-ci, nous avons demandé et nous demandons de la clarté, a répondu la vice-présidente du gouvernement Soraya Saenz de Santamaria à la presse en rappelant qu'un délai final court jusqu'à jeudi.

Puigdemont demande à rencontrer Mariano Rajoy

Le président de la région catalane Carles Puigdemont a demandé lundi à rencontrer le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy le plus vite possible, dans une lettre où il précise que sa priorité pour les deux prochains mois est de dialoguer. M. Puigdemont demande dans son courrier à Mariano Rajoy de «renoncer à la répression» et d'accepter «le plus vite possible une réunion», en réponse à la mise en demeure du gouvernement qui lui demandait de clarifier s'il a déclaré ou non l'indépendance. Dans sa lettre il semble préférer une nouvelle fois de jouer la montre, sans répondre directement à Madrid et en appelant encore au dialogue, selon les médias locaux. «Pendant les deux prochains mois, notre principal objectif est de vous amener à dialoguer», a-t-il écrit à Mariano Rajoy, après avoir évoqué la «suspension du mandat» confié par les Catalans. Jusque-là, Madrid a catégoriquement refusé tout dialogue tant que les séparatistes ne lèvent pas leur menace de déclarer unilatéralement l'indépendance.» Madrid avait annoncé qu'en cas de refus de renoncer à l'indépendance lundi, M. Puigdemont aurait un ultime délai, jusqu'à jeudi matin, avant de s'exposer à une suspension de tout ou partie de l'autonomie de la Catalogne, une mesure jamais appliquée en Espagne depuis que ce pays est redevenu démocratique. Beaucoup craignent cependant qu'une telle mesure n'entraîne des troubles en Catalogne, une région de 7,5 millions d'habitants grande comme la Belgique. (APS)