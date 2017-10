Regard : Et si l’on « plagiait » nos villages ?

Encore une fois, nos villages donnent à qui veut l’entendre une belle leçon de civisme, de prise de conscience et de mobilisation pour «la bonne cause» qui n’est autre que la préservation de leur cadre de vie. Tiferdoud, ce faubourg perché sur les monts du Djurdjura a prouvé à tous que s’occuper de l’hygiène et la salubrité, ou tout simplement à son environnement et en faire une préoccupation majeure et un besoin quotidien pressant, au même titre que se nourrir, dormir, se reposer et autres choses indispensables, est l’affaire de tout le monde ; des adultes et des enfants, des hommes et des femmes. Le prix du village le plus propre de la ville des Genêts, devenu une tradition —5e édition—, pour certaines associations qui activent au niveau de cette wilaya vient ressusciter l’envie de veiller à la propreté et tous les détails, y compris les plus infimes et insignifiants, en rapport avec le bien-être du citoyen. C’est dire carrément qu’on n’a certainement pas le droit de badiner avec des questions cruciales comme la qualité de l’environnement où nous évoluons pour l’unique raison que cela influe, à coup sûr, sur notre santé. Tergiverser quand il y va d’un sujet aussi sérieux est un

« caprice » qu’on risque de payer très cher pour ne pas dire carrément un non sens et une dérive morale, environnementale et sanitaire. Aujourd’hui, on gagnerait certainement à

«plagier» ces villages qui se donnent la main, comme d’habitude, pour défendre, voire même sacraliser la préservation de l’environnement.

Aller vers une généralisation de ce genre d’initiatives aux grandes villes inondées de détritus trainés tel un boulet rouge, est plus qu’une nécessité pour redonner à celles-ci leur fraîcheur perdue à cause d’incivisme à outrance, à l’origine d’une clochardisation de plus en plus visible de nos quartiers et nos villes. Organiser un concours pour la meilleure ville ou le plus beau quartier est à même de créer des réflexes de citoyenneté agissante et de la culture environnementale ainsi que l’esprit de responsabilité, indispensables pour améliorer notre cadre de vie qui paie, il faut l’admettre, le prix de notre insouciance. Multiplier ces gestes à l’endroit de notre environnement s’imposent pour éviter d’éventuelles catastrophes.

Samia D.