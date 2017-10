Journée portes ouvertes sur l’alimentation : L’importance de l’équilibre pour prévenir le diabète

L’impact et les complications du diabète sont très importants sur la vie quotidienne du malade. 20% des malades atteints de diabète de type 2 et plus de 50% pour ceux de type 1développent une insuffisance rénale.

Tel est le constat donné hier par la néphrologue à la maison des diabétiques Bachir Laajouzi, le docteur Mouna Kheireddine, en marge d’une journée porte ouverte sur la nutrition du diabétique organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation qui coïncide avec le 16 octobre de chaque année par l’association des diabétiques de la wilaya d’Alger. Le Dr. Kheireddine a déclaré que

«le taux de morbidité est de 10% pour le diabète de type 2 et de 50% pour le type 1.» Elle a expliqué qu’«il y a des problèmes surajoutés en Algérie car il y a beaucoup de malades qui sont de plus en plus âgés et obèses.»

Dans ce sens, le Dr. Kheireddine a conseillé d’équilibrer l’assiette, c'est-à-dire que la moitié du repas doit être des pâtes de préférence complètes, le quart des protéines et le reste des lipides ; ceci est conseillé pour une personne normale. «On favorise des aliments par rapport à d’autres pour un diabétique. On essaie de lui dire de mettre plus de légumes son assiette,» a indiqué le Dr. Kheireddine avant d’ajouter : «Il faut éduquer les enfants dès leur jeune âge à prendre des fruits et des légumes.»

Le diététicien et membre actif de l'Association des diabétiques, le docteur Karim Messous, a souligné qu’«il est interdit d’interdire aux diabétiques de manger certains aliments, le plus important et de leur apprendre comment varier leur alimentation quotidienne et l’équilibrer.»

De son coté, le président de l’association, Fayçal Ouhadda, a déclaré que «les diabétiques prennent de plus en plus conscience des conséquences du diabète et ceux qui viennent assister à ce genre de journée sont nombreux pour s’informer et savoir comment vivre avec cette maladie chronique afin de mener une vie normale.»

Ouhadda a indiqué qu’«un diabétique doit savoir ce qu’il doit et ce qu’il ne doit pas manger afin d’éviter les complications de la maladie en dépit de la cherté des fruits et des légumes, des produits et des aliments dans le marché.»

En effet, cette journée qui a été encadrée par un staff médical composé d’un médecin nutritionniste, des diabétologues, un néphrologue, a vu la présence d’un nombre important de malades venant d’un peu partout dans le but de poser des questions aux spécialistes.

Wassila Benhamed