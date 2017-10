Concours du village le plus propre à Tizi Ouzou : Tiferdoud remporte le premier prix

Le village Tiferdoud, dans la commune d'Abi Youssef, à une soixantaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, a été sacré «village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou», par le jury du concours « Rabah Aïssat » du village le plus propre, qu’organise l’Assemblée populaire de wilaya depuis cinq ans.

La cérémonie de remise des prix de ce concours récompensant huit villages les plus propres de la wilaya s’est déroulée hier dans une belle ambiance à la salle de spectacle de la maison de la culture Mouloud-Mammeri de la ville des Genêts, en présence du wali et du PAPW de Tizi-Ouzou, respectivement Mohamed Bouderbali et Mohamed Msela, des députés et sénateurs, des membres de l’Exécutif de la wilaya, des élus locaux ainsi que des représentants du mouvement associatif et les comités de villages participant à cette compétition à la gloire de la propreté et l’hygiène publiques. Le village Tiferdoud, perché sur une colline de près de 1200 mètres d’altitude, a remporté le premier prix de ce concours matérialisé par une aide financière de pas moins de 08 millions de dinars, parmi 78 villages de la wilaya ayant participé au concours dédié à la mémoire de feu Rabah Aissat, ancien PAPW de Tizi-Ouzou, assassiné par un groupe armé le 12 octobre 2006. Les villages Talabent (Zekri), Ibakaren (Bouzeguene), Mhaga (Idjeur) et Laghrousse (Mekla) ont remporté respectivement le 2e, 3e, 4e et 5e prix de ce concours et des aides financières respectives de 07, 06, 05 et 04 millions de dinars ont été distribuées. Les villages de Houra (Bouzeguene), Izaouiene et Tighilt Mahmoud (Souk El Tenine) sont venus complétés la listes des huit villages lauréats avec des récompenses de 03 millions de dinars pour chacun. Ces sommes d’argent seront versées en tant que subventions aux villages lauréats destinées à l’acquisition des équipements de travaux publics, de collectes des ordures et autres.

La sélection des villages les plus propres a été effectuée sur la base de six critères, dont la propreté et l’hygiène, le traitement et la gestion des déchets, l’entretien des voies publiques, des places publiques, des fontaines et sources d’eau, des cimetières, des lieux de cultures, selon le président de la commission environnement de l’APW.

La prise de conscience citoyenne



Intervenant lors de cette cérémonie, le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, a salué l'intérêt soutenu qu’accordent les citoyens de la wilaya à cette compétition qui «crée une réelle émulation parmi nos populations». «Cet intérêt est prouvé par le nombre de villages qui ont concouru cette année qui est de 78 villages alors qu'il était de 73 en 2016 », a-t-il souligné, en précisant que «la protection de l'environnement implique nécessairement la participation active des citoyens, des membres des associations, de la société civile, des commerçants, des industriels et des médias ». Des campagnes de volontariat devront être, a enchainé le wali, régulièrement organisées pour renforcer les actions des collectivités locales dont la préservation de l'hygiène du milieu représente une de leurs attributions. Ce dernier a insisté sur l’impérative nécessité de l’implication des familles, les enseignants et tous les formateurs qui doivent tous œuvrer pour inculquer à tous les jeunes le civisme et leur apprendre à se comporter en défenseurs et protecteurs de la nature et du milieu dans lequel ils évoluent. Pour sa part, le président de l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou, Mohamed Msela, après avoir rendu un vibrant hommage à feu Rabah Aissat, initiateur de ce prix, s’est félicité de la prise de conscience citoyenne sur la préservation de notre environnement qui est définitivement lancée grâce à ce concours récompensant les villages les plus propres de la wilaya qui est en sa 5e édition. Les représentants des huit villages lauréats de ce concours ont tous salué la mobilisation effective de leurs concitoyens lors des différentes actions de volontariats organisées et leur prise de conscience quant à la nécessité de préserver l’environnement et le civisme dont ils faisaient preuve dans leur quotidien en veillant à la propreté de leurs villages.

Bel. Adrar