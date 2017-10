Michael Zenner, ambassadeur d’Allemagne, à propos de l’efficacité énergétique en Algérie : « aller graduellement »

Efficacité énergétique dans le bâtiment. C’est la thématique qu’ont débattue, hier à Alger, nombre d’experts, dans le cadre d’une conférence organisée par la Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie. Dans son intervention, Michael Zenner, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Alger, relève que les énergies renouvelables constituent un «élément indispensable dans le mix énergétique». Et annonce l’arrivée, avant la fin de l’année, d’experts allemands pour conseiller leurs homologues algériens quant à l’intégration du réseau électrique. S’ajoutent à celà des propositions liées au financement des projets que l’Allemagne s’engage à assurer.

Les entreprises allemandes, fortes d’une riche et longue expérience, sont à la pointe du développement international et constituent une option de choix pour la réalisation des panneaux solaires et des éoliennes. A propos de l’efficacité énergétique, l’ambassadeur précise que son pays apporte son savoir-faire et des matériaux très développés en matière d’isolation thermique. A l’Algérie, qui a pris ce train d’efficacité énergétique, M. Zenner conseille d’aller étape par étape, précisant que l’intégration des énergies renouvelables pourra se réaliser dans une approche graduelle. Quant au rôle de l’Etat, l’ambassadeur le situe dans l’amélioration du cadre des affaires, à même de permettre l’émergence d’un secteur privé «engagé et prometteur». Lui emboîtant le pas, Céline Kittel, consultante au ministère allemand de l’Economie et de l’Energie, relève, de prime abord, que son pays s’est engagé dans la transition énergétique voilà 25 ans. L’objectif, précise-t-elle, est d’atteindre à l’horizon 2050, un mix énergétique basé sur le solaire. Si, globalement, l’Allemagne est avancée dans le domaine, l’oratrice estime qu’un chemin reste à parcourir.

Des insuffisances, dit-elle, persistent dans les domaines du transport et de l’approvisionnement en chaleur, ainsi que dans la réduction des gaz à effet de serre, précisant que l’objectif tracé ne sera pas atteint avant 2020. Quant à Fatima-Zohra Mostefaoui, vice-présidente de l’AHK Algérie, elle relève la pertinence des énergies renouvelables et brandit l’argument de soutien à la transition énergétique de la chambre qu’elle représente. Pour une énergie verte de demain, si essentielle, l’oratrice désigne les efforts à consentir en termes d’innovation. A rappeler que le Programme algérien de développement des énergies renouvelables prévoit une production de 22.000 MW d’électricité de source renouvelable à l’horizon 2030, notamment solaire et éolienne, destinée au marché intérieur, en plus de 10.000 MW supplémentaires à exporter. Le déploiement à plus grande échelle du photovoltaïque et de l’éolien sera accompagné, à moyen terme, de la production d’énergie à partir du solaire thermique, ainsi que l’intégration de la cogénération, de la biomasse et de la géothermie. Ainsi, l’énergie de sources renouvelables devrait représenter 27% de la production globale d’électricité en 2030 et le double de la capacité actuelle du parc national de production d’électricité.

