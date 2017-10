Projet Alger Smart City : Des solutions innovantes

Près d’une centaine d’entreprises privées et publiques, ainsi que des laboratoires de recherche et de développement ont répondu à l’appel de collaboration dans le cadre du projet Alger Ville intelligente en proposant des solutions innovantes, a indiqué hier à Alger la responsable du projet, Fatiha Slimani.

Le projet d’Alger smart city consiste à l’introduction de la technologie et la numérisation dans la gestion de la ville par le biais de solutions innovantes concernant des projets stratégiques, à savoir, la régulation des transports, l'optimisation de l'énergie, la réglementation de l'eau, la sécurité, la prévention des maladies, l'urbanisme, la pénétration améliorée du haut débit, la gestion des déchets etc., a expliqué la responsable.

Lancé en juillet dernier, cet appel à la collaboration pour une ville Intelligente a attiré beaucoup de participants, même étrangers, qui ont proposé des solutions innovantes dont près d’une centaine ont été choisis afin que leurs propositions soient «analysées» par des experts, a indiqué à l’APS Mme Slimani. Il a été demandé aux participants de décrire la solution proposée. Il pourrait s'agir d'une solution logicielle ou matérielle, d'un service de conseil, d'un service de gestion ou d'un service professionnel ou d'un autre type de solutions, a précisé la responsable, ajoutant que les participants doivent aussi décrire les composants clés de la solution: architecture, conception, mise en œuvre, modèles de déploiement, etc.

Elle a tenu à préciser que cet appel à propositions et solutions est informatif à ce stade. «Il servira de base pour lancer des discussions directes entre la wilaya et les fournisseurs de solutions», selon la responsable. «Cet appel n'est pas contraignant et il n'y a pas de garantie d’achat de solutions», a-t-elle relevé. S’agissant de la participation des startups dans la conception de la ville intelligente, Mme Slimani a affirmé que l'intégration de ces startups développées par de jeunes talents sera «hautement prioritaire dans ce projet». Pour la réalisation des projets liés à la Ville intelligente, elle a indiqué qu’ils seront réalisés au fur et à mesure. «Chaque fois qu’un projet est fini, il sera mis sur pied», a ajouté Mme Slimani.