Marchés européens des céréales : évolution en ordre dispersé

Les céréales européennes évoluaient en ordre dispersé, hier en début d'après-midi, avec une légère hausse pour le blé et une légère baisse pour le maïs. «Les semis d'orge et de blé progressent rapidement en France, à la faveur d'un temps très clément et de températures exceptionnellement élevées pour la saison», indique le cabinet Agritel dans une note. En ce qui concerne le maïs, les cours européens «subissent la pression de la récolte en cours», assure pour sa part le cabinet ODA. Selon FranceAgriMer, 28% de la récolte française étaient récoltés au 9 octobre dernier. Hier après-midi, sur Euronext, la tonne de blé gagnait 1,00 euro, sur le contrat de décembre à 163 euros, et 1,25 euro sur le contrat de mars à 168,75 euros, dans un volume d'échanges supérieur à 6.600 lots. La tonne de maïs pour sa part perdait 0,50 euro sur novembre à 149,50 euros et gagnait 0,25 euro sur janvier à 156,00 euros, pour plus de 3.080 lots échangés.