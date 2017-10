Pétrole : Le Brent frôle les 58 dollars

Les prix du pétrole étaient orientés à la hausse hier en cours d'échanges européens, soutenus par les craintes d'éventuelles perturbations de la production d'or noir, pouvant découler des tensions en Irak entre le gouvernement de Baghdad et le Kurdistan. A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 57,91 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 74 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de novembre gagnait 69 cents à 52,14 dollars. L'armée irakienne a avancé dans Kirkouk, province du Nord de l'Irak productrice de pétrole et que se disputent le Kurdistan irakien, qui a tenu un référendum sur son indépendance le 25 septembre, et le gouvernement de Baghdad. «Si les exportations de 600.000 barils par jour des champs pétroliers de Kirkouk sont interrompues, je suppose que le Brent va à nouveau tester son plus haut de l'année, à 59,49 dollars», a prévenu un analyste. «Les tensions géopolitiques sont de retour dans les esprits des marchés comme cela n'avait plus été le cas depuis 2014. Le vote de l'indépendance du Kurdistan le 25 septembre avait déjà poussé le Brent au-dessus de son plus haut de l'année», a rappelé un autre analyste. L'effet réel qu'auront les tensions dans la région sur le marché mondial divisait les analystes. «L'oléoduc de 1.000 kilomètres de long qui relie Kirkouk à Ceyhan (en Turquie) va être difficile à protéger, et il nous paraît probable qu'il soit paralysé au moins temporairement dans le futur proche, qu'il s'agisse d'une intervention irakienne, turque ou d'un sabotage», a estimé le même analyste.

Au contraire, «toute perturbation des exportations ne devrait être que temporaire, car aucune des parties n'a intérêt à ce que la production soit arrêtée trop longtemps», ont jugé des analystes. «Les investisseurs pétroliers observent également la situation entre l'Iran et les Etats-Unis. Si le Congrès américain décide de relancer les sanctions économiques contre Téhéran, alors que (le président américain) Donald Trump n'a pas certifié l'accord sur le nucléaire, les prix pourraient dépasser les 60 dollars», ont-ils ajouté. Donald Trump a décidé de ne pas reconnaître que l'Iran applique l'accord nucléaire de 2015, ce qui pourrait conduire le Congrès américain à rétablir les sanctions économiques qui empêchaient l'Iran, actuellement sixième producteur mondial, d'exporter ses extractions.