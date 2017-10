56 ans après : mémoire meurtrie

Personne ne conteste que l’évènement du 17 octobre 1961 est un crime contre l’humanité inscrit à jamais dans le registre des répressions les plus aveugles perpétrées durant notre lutte de Libération nationale par le colonialisme français. La mémoire est encore meurtrie et chargée de souvenirs douloureux pour le peuple algérien, notamment pour les victimes et leurs descendants.

Des actes d’une violence rare, accomplis au vu et au su de tous, sous le ciel de Paris et dans le froid glacial de la capitale française, et à l’ombre du régime gaullien. Une plaie qui n’est pas encore pansée.

Ces dernières années, nombre de voix sont sorties de leur silence qui réclament justice et réparation, exigent la vérité, incitant la Cinquième République à reconnaître les exactions commises sur des manifestants pacifiques, mais portant haut des revendications légitimes, assassinés froidement et méticuleusement dans cette « 7e wilaya», symbole de la lutte en plein territoire français, depuis l’année 1958. Ces dernières années, les initiatives se multiplient par des chercheurs, des militants, dont le Collectif du 17 Octobre 1961 constitué d’Olivier Le Cour Grandmaison (17 Octobre contre l'Oubli), Samia Messaoudi, Mehdi Lallaoui (Au nom de la Mémoire), M'Hamed Kaki (Les Oranges), Gilles Manceron (Historien, LDH- Ligue des droits de l'homme), Renée Le Mignot (MRAP - Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples), Henri Pouillot (Sortir du Colonialisme) qui ont écrit une lettre ouverte au chef d’Etat français, Emmanuel Macron, l’appelant à définir sa position précise sur les crimes d’Etat et notamment les massacres d’Algériens à Paris.

Restant toujours sur le registre des dénonciations, une vingtaine d’associations pour la reconnaissance des crimes d’Etat commis par la France durant la colonisation ont souligné, dans un appel, que 56 ans après les massacres, « la vérité est partiellement en marche». « Nous demandons une parole claire aux autorités de la République, au moment où certains osent encore aujourd’hui continuer à parler des bienfaits de la colonisation, à célébrer le putsch des généraux à Alger, à honorer les criminels de l'OAS», ont réclamé ces associations, parmi elles 4 ACG (Anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre), 17 Octobre 61 contre l'oubli, ACCA (Association contre le colonialisme aujourd'hui), Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons et le Parti de gauche (PG).

C’est pourquoi, ce crime contre l’humanité doit être maintenant reconnu par la 5e République.

Hamza Hichem