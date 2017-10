Entretiens inédits avec des personnalités importantes : Un web-documentaire en préparation

La réalisatrice Viviane Candas compte réaliser un web-documentaire intitulé "Notre histoire - Histoire de l'Algérie postcoloniale" regroupant une série d’entretiens inédits avec des personnalités importantes de la guerre de Libération nationale. Viviane Candas a notamment réalisé le documentaire Algérie du possible (2016), qui suit le parcours de son père, Yves Mathieu, anticolonialiste puis avocat du Front de libération nationale (FLN) durant la guerre de libération. Le web-documentaire devra présenter, selon sa réalisatrice, des entretiens jamais diffusés avec Ahmed Ben Bella, l’historien Mohammed Harbi, l’ancien responsable de la Fédération du FLN en France Ali Haroun, l’avocat Jacques Vergès et une panoplie de personnalités algériennes ayant marqué l’après-indépendance de l’Algérie. Les entretiens exclusifs réalisés pour ce film, qui ont maintenant valeur d'archives, seront présentés au public par La Terra Trema, une association de promotion de jeunes artistes et d’organisation d’événements à but culturel, qui en détient les droits. Le projet est décliné sous forme de 4 web-documentaires et d’un livre numérique présentant la totalité des entretiens avec les 14 personnalités du film, pour la plupart des acteurs de la Révolution algérienne. Mohammed Harbi, historien et conseiller du 1er président de la République algérienne, tire, selon la réalisatrice, un bilan de la tentative d’autogestion après l’indépendance et du rôle de l’Algérie dans les indépendances africaines. Jacques Vergès, lui, revient sur la stratégie de défense de rupture du Collectif des avocats du FLN face au mépris des autorités françaises pour les Algériens insurgés et rappelle le caractère internationaliste de la Révolution algérienne, d’après le synopsis. «Ces hommes-là méritent qu’on leur dise merci!», conclut Ahmed Ben Bella à propos de ses rencontres avec Nelson Mandela et «tous les leaders de cette Afrique dont il a voulu l’unité». L’auteure a cité également les entretiens avec Mourad Lamoudi, Amar Bentoumi, l’avocat Henri Coupon, Annette Roger-Beaumanoir, psychiatre dans l’Armée de libération nationale (ALN), l’ancien ministre Mohammed Bedjaoui, etc. (APS)