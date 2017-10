Massacres du 17 octobre 1961 : crimes au pays des droits de l’homme

Le 17 octobre 1961, Paris a été le théâtre sanglant d’une des manifestations les plus brutales et les plus répressives qu’a connues notre lutte de Libération nationale. Des dizaines de milliers d’Algériens, suite à l’appel de la Fédération de France du Front de libération nationale, sont descendus dans la rue et ont pacifiquement manifesté contre un couvre-feu injustement décrété par Maurice Papon, préfet de funeste mémoire. Sa réponse est entrée dans l’histoire indigne des ratonnades, des arrestations massives, des meurtres violents sommaires, conférant à cet événement douloureux un caractère d’une extrême gravité. La violence policière a atteint son comble et la Seine ne cessait de charrier les corps des suppliciés.

Un acte qui défraya la chronique d’une lutte de libération qui ne manquait pas de barbarie et d’acharnement. Le pacifisme des Algériens s’est vu confronté non sans surprise à un déferlement de haine et à un bellicisme aveugle.

Le nombre de morts et de blessés a fait dire à la plupart des historiens qui ont eu à se pencher sur le dossier, qu'il s'agit de la répression d'Etat la plus violente dans l'histoire contemporaine. Les autorités impliquées dans l'organisation de cette répression —le préfet de police de la Seine, Maurice Papon, le Premier ministre, Michel Debré, ainsi que Roger Frey, ministre de l'Intérieur— ont agi de telle manière que l’opinion publique soit ignorante des faits. Le régime gaullien a pratiqué toutes sortes de subterfuges puisés dans le registre éculé de l’amnésie orchestrée, en recourant, entre autres, à la censure de la presse, avec l'empêchement des journalistes d’enquêter sur les lieux de détention des Algériens, les instructions judiciaires ont été closes sans résultat. Tout cela a contribué à ce phénomène d'occultation fortement planifié. Le procès de Maurice Papon pour complicité de crimes contre l'humanité a certainement contribué à exhumer le dossier du 17 octobre 1961. Lors de ce procès en 1997-1998, des témoins ont parlé de sa personnalité, de son rôle en Algérie et à la préfecture de police de Paris. Parmi eux, Jean-Luc Einaudi, qui a écrit dans une tribune du journal Le Monde du 20 mai 1998, où il employait le terme de «massacre». Papon a trouvé bon de l’attaquer pour diffamation. Il a été débouté de sa plainte. Le terme de «massacre» a été considéré comme légitime par le tribunal.

Certes, il y a une reconnaissance de la part de collectivités locales de l’Hexagone, notamment la mairie de Paris en 2001, qui a fait un geste avec l'apposition d'une plaque commémorative sur le pont St-Michel. D'autres communes de la banlieue parisienne ont procédé à des actes similaires, mais le chemin à parcourir pour rétablir toute la vérité reste encore à accomplir.

La répression policière et de ses supplétifs inspire encore un sentiment d'horreur. A ce titre, à l'instar des années précédentes, l'Algérie se recueille dans le souvenir pour rendre un hommage fort aux milliers de travailleurs algériens, qui se sont mobilisés pour défiler pacifiquement, afficher ouvertement leur soutien indéfectible à la cause nationale et dénoncer les méfaits de la colonisation. Ces citoyens, qui vivaient dans des conditions précaires, ont fait preuve d'un courage exemplaire et ont clamé à la face du monde la volonté du peuple algérien de se défaire du joug colonial et de recouvrer son indépendance. Ces Algériens, à l'image de leurs concitoyens en Algérie, étaient habités par la profonde conviction que la lutte nationale pour la libération sera couronnée par la victoire. Un juste hommage est dû aux intellectuels, militants et citoyens français qui se sont mobilisés pour la défense de la cause algérienne et qui ont affirmé leur pleine solidarité face aux terribles exactions que les Algériens de l’Hexagone ont subies. «Si les historiens et les chercheurs se sont saisis de ces événements et ont mis en relief les sanglantes dérives policières, l'on se félicite de la reconnaissance, après des décennies de silence, de la nature des violences perpétrées contre des civils innocents. Cette commémoration rappelle aussi les sacrifices passés et l'attachement et engagements permanents des membres de la communauté nationale établie à l'étranger en faveur de l'Algérie, de ses institutions, de son développement socioéconomique, de sa stabilité interne et de son résonnement à l'international. Aujourd’hui, la moindre des choses est de procéder à la réhabilitation morale des familles de ces victimes. Les difficultés qui les empêchent de faire valoir leurs droits auprès de la justice française étant demeurées quasiment insurmontables.

M. B.