Contribution de citoyens belges à la lutte de libération : Un devoir de reconnaissance

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, et l'ambassadeur de Belgique en Algérie, Pierre Gillon «se sont concertés, hier à Alger, sur la participation du ministère de la Communication à un colloque sur la contribution de nationaux belges à la guerre de Libération nationale», a indiqué un communiqué du ministère de la Communication. «Le colloque, intitulé “Front du Nord : des Belges et la Guerre d’Algérie 1954-1962’’, programmé le 29 octobre à Alger, soit la veille de la commémoration de la Révolution du 1er Novembre 1954, a trouvé, auprès du ministre de la Communication, un accueil enthousiaste, lui qui a affirmé prendre cela comme un devoir de reconnaissance et de gratitude envers ces justes qui ont suivi, au péril de leurs vies, la voie de la justice et de la liberté au nom des nôtres», a souligné le communiqué du ministère. Les deux parties «ont convenu de l’excellence de la qualité des intervenants, intellectuels, communicants et historiens, qui viendront, par leurs contributions et les interactions que celles-ci ne manqueront pas de susciter, enrichir la mémoire historique et les débats autour du front du Nord durant la guerre de Libération nationale, dont on célèbre, par ailleurs, un des événements marquants, ces jours-ci, à savoir les manifestations du 17 octobre 1961, à Paris», a relevé la même source. M. Kaouane a assuré l’ambassadeur de Belgique de la disponibilité de son département à apporter «tout le soutien nécessaire» pour lui donner la portée médiatique qu’il mérite. (APS)