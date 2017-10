Diffusion d’El Moudjahid en France : « La filière suisse »

«Autre épisode, l’édition d’El Moudjahid. Le projet est de faire entrer en France à l’intention des militants algériens des exemplaires de l’organe du FLN ; Georges Mattei est chargé de sa réalisation. Pour éviter toute interférence, nous convenons de cloisonner la phase de l’impression et celle du passage en France des journaux ; il me donne la responsabilité de la réimpression du journal. Je prends contact avec Maurice Lehman, responsable de l’imprimerie pré-Jérôme à Genève, il accepte. Nous décidons de règles strictes, je porte à son domicile une copie du journal reçue de Tunis pour le recomposer ; après son impression, c’est également à son domicile que je viens chercher les exemplaires du Moudjahid « suisse ». Je n’ai donc aucun contact avec l’imprimerie.

N’ayant pas à cette époque de voiture, je demande son aide à Bernard Henry, militant anticolonialiste, pour convoyer les journaux de Genève à Lausanne. Ils sont placés pour la nuit dans une soupente des caves du Métropole avant leur remise à Pierre Rieben pour la phase deux, celle de leur passage en France. Si le passage d’un premier numéro s’effectue sans incident, le 13 août 1969, Jean Mayerat, Anne-Marie, sa femme et leur enfant, « sortis en famille », qui convoient une partie des Moudjahid sont arrêtés à la frontière. Anne-Marie est incarcérée pendant six semaines puis expulsée, Jean-Mayerat est condamné à un an de prison. Il est le non-Français qui a subi la peine la plus lourde pour aide à la lutte de libération du peuple algérien, dans ces moments difficiles, il fait montre de courage et d’abnégation.

C’était son premier passage de frontière, il aurait donc, pense-t-il manqué d’assurance. C’est possible, mais le vendredi soir, veille du passage, un ami (qui ignore tout de mon implication dans l’impression du journal) me rapporte que le lendemain il y aura un « passage de journaux », bavardage entendu à L’Escale, café fréquenté par de nombreux étudiants. Quez cette information circule dans un lieu public n’est guère conforme aux règles de « clandestinité », le hasard a peut-être été à l’origine de l’arrestation de Jean Mayerat, mais on ne peut exclure une oreille attentive. Je n’avais, cloisonnement oblige, aucune information sur l’organisation des passages et l’identité de qui y participait, m’immiscer eût pu perturber le dispositif mis en place, mais sans doute aurais-je dû rompre les règles de cloisonnement et faire reporter l’opération évitant ainsi l’arrestation de Jean Mayerat.

Informé de son arrestation, je me rends à l’imprimerie pour rencontrer Maurice Lehman. Le Moudjahid dans les mains de la police, les caractères des plombs étant déposés, c’est un jeu d’enfant de savoir où il a été imprimé ; un article de La Tribune de Genève « révèle » que c’est sur les presses du Pré-Jérôme. Quand j’arrive à l’imprimerie, je trouve plusieurs membres de la direction du Parti du Travail, dont Jean Vincent, en conciliabule. N’étant pas au fait, ils pensent à une calomnie cherchant à impliquer le parti. Quelques jours plus tard, Etienne Lentillon, directeur de l’imprimerie qui, pendant la guerre, fut responsable de la presse du parti communiste interdit, le parti du travail assume, mais il m’enjoint de ne plus jamais demander à Maurice Lehman d’imprimer quelque chose pouvant mettre en cause le Pré-Jérôme, ajoutant : « Car si tu le lui demandes, il aime ça et il acceptera ». Maurice Lehman est lui aussi un imprimeur considérant la liberté d’expression comme la plus belle valeur de son métier. Engagement tenu, j’ai fait imprimer au Pré-Jérôme des livres pour La Cité, amis aucun autre document illicite.

La filière interrompue, il reste à répondre à la demande des Algériens de recevoir El Moudjahid. Le 2 septembre 1960, le Conseil fédéral suisse prend un arrêté interdisant l’impression, la diffusion et le transit d’El Moudjahid. Malgré l’interdiction, c’est la voie du transit qui est adoptée. Redha Malek, alors rédacteur en chef du journal, est contacté, il donne son accord. Des exemplaires sont envoyés par la poste de Tunis aux éditions, je les réceptionne puis les transporte à Genève pour les remettre à Henri Leclercq, un passeur qui a accompli un travail exceptionnel. C’est par lui que, jusqu’à l’indépendance, des exemplaires du Moudjahid seront régulièrement acheminés en France ».

