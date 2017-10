9e édition du festival culturel international de musique symphonique : Public subjugué

La 9e édition du Festival culturel international de musique symphonique, qui a ouvert ses portes samedi dernier, se poursuit à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, avec pas moins de trois pays en tête d’affiche pour un programme très riche et varié.

En effet, les présents à l’Opéra d’Alger ont été envoutés lors de la deuxième soirée de la neuvième édition du festival culturel international de la musique symphonique. Pas moins de trois pays ont animé cette soirée du dimanche dernier. Il s’agit de la France avec l’ensemble à géométrie variable Koechel 440, sous la houlette du maestro François Maugrennier, la République Chèque avec un Trio Barcarolle et l’hôte du festival l’Italie avec Arco Magico Chamber Orchestra interpréteront les plus grands opéras. Ils ont été accompagnés de Gaia Petrone (mezzo-soprano), Giuseppe Talamo (ténor) et Massimiliano Fichera (baryton) ainsi que Marika Spadafino (soprano). Il y a lieu de noter que l’ensemble à géométrie variable Koechel 440 a été créé en 2008 par Frédérique Bizet, clarinettiste, et Samuel Etienne, violoncelliste, directeurs artistiques de l’association. L’idée directrice de Koechel 440 est de réunir des musiciens professionnels, et en voie de le devenir autour de concertos, d’œuvres symphoniques ou de musique de chambre. L’association a notamment collaboré avec Nicolas Dautricourt, Marc Desmont, David Gaillard, Ayako Tanaka, Laurent Wagschal, le quatuor Capriccio… Ces grands artistes ont mis à disposition de l’ensemble leur savoir-faire musical et pédagogique, adhérant ainsi à la philosophie de l’ensemble. Soulignons que les concerts sont tenus chaque soir à partir de 18h30. Ainsi pas moins de trois pays seront à l'affiche chaque soirée. Dans la perspective de ne pas pénaliser les mélomanes des chants en raison de la distance et du manque de transport, le transporteur urbain et suburbain national ETUSA a mis à disposition gracieusement deux navettes en partance de la place Maurice-Audin. L’Institut culturel italien d’Alger n’est pas en reste et a mobilisé une navette, également prévue au niveau de l’institut italien sis à El Biar.

Sihem Oubraham