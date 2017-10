Corée du Nord : Trump opte pour la voie diplomatique

Le président américain, Donald Trump, souhaite régler le problème nucléaire dans la péninsule de Corée par voix diplomatique, a déclaré dimanche le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson. «Le président a été clair en me disant qu'il veut régler le problème par voie diplomatique», a affirmé le chef de la diplomatie américaine lors d'une interview accordée au CNN. Le président Trump «ne cherche pas à faire la guerre», a expliqué M. Tillerson. «Les efforts diplomatiques se poursuivront jusqu'à ce que la première bombe tombe», a-t-il dit.

Malgré les propos du secrétaire d'Etat américain sur la voie diplomatique, le conseiller à la sécurité nationale Herbert Raymond McMaster a souligné lors d'une interview accordée dimanche à Fox News que le président Trump ferait tout ce qui est nécessaire pour empêcher une attaque de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) contre les Etats-Unis. M. Trump «fera tout ce qui est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise», a fait remarquer M. McMaster et d'ajouter : «S'il (le dirigeant de la RPDC) pense que le développement de cette capacité nucléaire lui permet d'être plus en sécurité, c'est en fait le contraire». (APS)