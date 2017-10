Kirkouk : Combats entre troupes fédérales irakiennes et kurdes

Des militaires irakiens et kurdes ont fait état d'échanges de tirs d'artillerie dans la nuit de dimanche à lundi au sud de la ville de Kirkouk, après l'avancée des troupes fédérales dans la province disputée. Peu avant, la télévision officielle avait annoncé que les troupes gouvernementales avaient repris «sans combat» aux peshmergas kurdes de «larges zones» de la province. Des sources militaires des deux côtés ont rapporté des échanges de tirs de roquettes Katiousha au sud du chef-lieu de la province. Le Premier ministre Haider al-Abadi, qui répète depuis plusieurs jours ne pas vouloir «mener une guerre» contre les Kurdes, avait «donné des ordres aux forces armées pour faire régner la sécurité à Kirkouk en collaboration avec les habitants et les peshmergas», selon la télévision officielle. Les troupes irakiennes entendent «sécuriser les bases et les installations fédérales dans la province de Kirkouk», a indiqué le gouvernement.

Elles doivent reprendre une base militaire et des champs pétrolifères que les combattants kurdes avaient pris il y a trois ans, dans le chaos créé par la percée fulgurante du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech). M. Abadi a, en outre, précisé que les unités paramilitaires du Hachd al-Chaabi resteraient loin de la ville de Kirkouk, où plusieurs manifestations dénonçant leur participation aux mouvements ont eu lieu. «Les unités du contre-terrorisme (CTS), la 9e division blindée de l'armée, et la police fédérale ont repris le contrôle d'importantes zones de la province de Kirkouk sans combat», a indiqué un général des CTS.

Cette avancée intervient après trois jours de face-à-face tendu entre troupes irakiennes et peshmergas kurdes et après l'expiration d'un délai supplémentaire accordé à ces derniers pour se retirer. Les forces irakiennes se dirigent vers la base «K1» de la 12e division de l'armée irakienne dont les peshmergas s'étaient emparés en juin 2014 peu après la chute de Mossoul aux mains des terroristes du groupe autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech). Elles se dirigent également vers les champs de pétrole de Kirkouk, tenus par les forces du gouvernement à Bagdad jusqu'à ce qu'en 2008, les Kurdes prennent le contrôle de celui de Khormala. Et en 2014, ils se sont également emparés de ceux de Havana et Bay Hassan. Les trois champs pétroliers de Kirkouk fournissent 250.000 barils par jour sur les 600.000 b/j de pétrole produits, dont 550.000 b/j sont exportés par le Kurdistan irakien en dépit du refus de Baghdad. Le Kurdistan, qui traverse la plus grave crise économique de son histoire, pourrait lourdement pâtir de la perte de ces champs qui assurent 40% de ses exportations pétrolières.(APS)

Les forces de sécurité contrôlent la principale base militaire

Les forces gouvernementales irakiennes sont passées à l'action pour reprendre lundi le contrôle de la principale base militaire de la province pétrolière de Kirkouk, région disputée du nord de l'Irak d'où elles avaient été chassées il y a trois ans au profit des combattants kurdes (peshmergas). «Les unités antiterroristes (CTS) ont accompli leur déploiement dans la base militaire K1», au nord-ouest de la ville de Kirkouk, a affirmé le Commandement conjoint des opérations (JOC). Il s'agit d'une base établie en 2003 par l'armée américaine, qui était le siège de la 12e division de l'armée irakienne. En juin 2014, profitant de l'offensive éclair du groupe terroriste autoproclamé «Etat Islamique» (EI/Daech), les peshmergas avaient pris la base. Sous tensions depuis la tenue le 25 septembre d'un référendum d'indépendance au Kurdistan irakien, Baghdad et la région autonome ne sont pas parvenus à s'entendre sur une désescalade au cours des derniers jours s'agissant des territoires qu'ils se disputent, parmi lesquels la riche province de Kirkouk. Au terme d'un ultimatum, les troupes irakiennes ont fait mouvement dans la nuit de dimanche à lundi, affirmant avoir repris des routes et des infrastructures aux peshmergas.(APS)