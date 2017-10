Publication : Mémoire éclatée de Nils Andersson

D'emblée, peut-on dire, l'ouvrage de Nils Andersson est instructif à plus d'un titre. Et cela, d'autant que la présentation de cet ouvrage est non seulement facilitée par Gérard Chaliand dans sa préface, ainsi que par François Maspéro dans sa postface, mais incite à davantage de curiosité vis-à-vis du contenu qui en apprend bien plus qu'il n'en faut sur les mouvements de libération du XXe siècle, sur celui de l'Algérie en particulier.

De toutes nos lectures on retiendra, à priori, que l'auteur-éditeur-militant né à Lausanne en 1933, d'un père suédois et d'une mère française, cet auteur, a eu plusieurs vies, toutes passionnantes. Dans l’une d’elles, il a fait partie des compagnons de route de la lutte de libération du peuple algérien dans les années 50-60. Solidaire des colonisés face à l’effrayante machine coloniale française, sa répression et sa censure, Nils Andersson a beaucoup contribué à faire connaître les crimes de la torture et les atrocités de l’occupation française dans notre pays.

Dans son blog, le politologue belge et aussi ami de l'Algérie Michel Collon confirme cet engagement du militant aux côtés de notre pays en lutte pour son indépendance : «Ce témoin, discret mais toujours en première ligne d’événements historiques, nous livre aujourd’hui ses mémoires passionnants. Instructifs pour nos luttes actuelles. Cet extrait (2) évoque son activité de diffusion depuis la Suisse où il avait dû se réfugier, les manœuvres de De Gaulle pour sauver le colonialisme, la révolte des émigrés algériens et les massacres de la police parisienne».

On peut d'ailleurs, en allant sur le blog de Michel Collon, se délecter en lisant le long extrait intitulé «Le crépuscule de l'ordre colonial», extrait qui en dit long sur le reste du contenu de l'ouvrage et dans lequel Nils Andersson raconte lui-même les contraintes et avatars nés de la manifestation de sa solidarité avec la guerre de libération du peuple algérien. Qu'on en juge plutôt à travers le passage ci-après de l'extrait en question :

«En 1959, Robert Davezies affirme en conclusion de son livre «Le Front» : « L’écrasement de la Révolution algérienne, son isolement, son asphyxie, sa mort par épuisement… autant de rêves insensés. » Cette affirmation, chaque jour, se vérifie en même temps que l’obstination coloniale fait courir le risque de voir les factieux emporter la République (...).

Le conflit algérien, en raison de la guerre qui se prolonge et de son implication géographique, pose problème aux autorités suisses. Il y a avec la France une tradition de liens privilégiés, les deux États appartiennent au monde occidental, de plus les intérêts suisses en Algérie ne sont pas négligeables et, si l’on pense à la famille Borgeaud (1) ou à la Compagnie genevoise des colonies de Sétif, sont anciens.

Après l’affaire Dubois, le gouvernement semble vouloir maintenir un délicat équilibre dans ses relations avec une France amie, mais ombrageuse concernant la question de ses colonies et du FLN, qui n’est encore qu’un mouvement de libération nationale, mais dont l’accession au pouvoir est « inscrite dans l’Histoire ».

Toujours cité par Michel Collon, le témoignage de Nils Andersson va encore plus loin pour raconter la suite des événements qui vont s'avérer décisifs pour l'indépendance algérienne : «En Algérie et en France, six années de guerre exacerbent les antagonismes et trois événements vont marquer des étapes décisives vers l’indépendance. En décembre 1960, de Gaulle effectue une nouvelle tournée en Algérie pour expliquer son idée « d’Algérie algérienne ». L’objectif est d’isoler le FLN et de constituer une troisième force avec qui la France négocierait une « autonomie » de l’Algérie. Concession insupportable aux ultras de l’Algérie française, il s’ensuit des affrontements et des violences à l’encontre de la population algérienne.

À la suite de ces agressions, le 11 décembre se produit un événement que personne n’a prévu, ni à Tunis ni à Paris : partant de Belcourt et gagnant tous les quartiers d’Alger, des manifestants descendent massivement dans la rue, scandant « vive l’Algérie ! », « vive l’indépendance ! » Aux fenêtres et aux balcons, sur les terrasses et dans les cortèges, les drapeaux vert et blanc sortent des caches. Le peuple algérien fait connaître sa détermination à ne pas céder jusqu’à l’obtention de l’indépendance. La répression fait 114 morts, mais le cours de la guerre est changé, la volonté populaire ne pourra être vaincue, une seule voie est possible, la négociation (...).

Les Français d’Algérie vont basculer dans l’aventure jusqu’à vouloir envoyer les paras sur Paris, mais de Gaulle n’est pas Guy Mollet. Si quelques tomates ont suffit pour qu’il renie les promesses du Front Républicain, de Gaulle ne cède pas au chantage des paras lâchés sur Paris. Pour autant, la machine de guerre à l’encontre des Algériens en France ne se relâche pas, les basses besognes pour briser l’organisation du FLN sont confiées à des supplétifs, les harkis, qui sont à la guerre d’Algérie ce que fut la milice de Vichy sous l’Occupation. Réplique de la « bataille d’Alger », la « bataille de Paris » est engagée.

Le 6 octobre 1961, arguant de la recrudescence des attentats FLN contre les policiers, Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de la Gironde sous l’Occupation allemande, devenu préfet de police, décide d’établir dans Paris et la banlieue parisienne un couvre-feu discriminatoire pour les Algériens. Face à l’intensification des mesures répressives et pour peser sur l’ouverture de vrais pourparlers de paix, une riposte est nécessaire. Il faut démontrer que les Algériens, en France, comme en Algérie, sont inflexibles. La décision est prise d’organiser les 17 et 18 octobre des manifestations. Les instructions données sont claires, manifester dans le calme et éviter toute violence (...).

Nul ne peut encore envisager la tuerie à venir. Au lendemain du massacre, (...) Libération (...), France-Observateur, L’Humanité, Le Monde, L’Express, La Croix à France-Soir et Le Figaro, tous reconnaissent le caractère non violent de la manifestation, tous dénoncent ou admettent les « excès policiers » sans en dévoiler l’ampleur (...)». Bien entendu l'ouvrage contient tous les détails possibles sur ces différents événements. A lire donc sans plus tarder. En définitive, Nils Andersson, dont on retiendra que ce fut un grand ami de l'Algérie en lutte pour son indépendance, est aussi un citoyen du monde, attentif aux flux et reflux des luttes des peuples pour leur émancipation. A noter que son ouvrage sera en vente durant le SILA 2017, qui se tiendra au Palais des Expositions des Pins Maritimes.



Kamel Bouslama



Notes de l'auteur :

(1) Henri Borgeaud, petit-fils du fondateur de la dynastie, député et sénateur français. Son oncle, Jules Borgeaud, fut consul de Suisse.

(2) Tiré du livre de Nils Andersson, en pages 162 à 172

Nils Andersson, «De la décolonisation au déclin de l'Occident, Mémoire éclatée». Éditions d’en bas, Lausanne (Suisse) 544 pages. Editions Dar Khettab, pour la version

algérienne, Boudouaou, 2017, 448 pages.