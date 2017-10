Insécurité alimentaire dans le monde : Des chiffres alarmants

Le représentant de la FAO en Algérie, M. Nabil Assaf, a déclaré lors de son intervention à l’occasion de la journée internationale de la Sécurité alimentaire que des « chiffres alarmants » sont enregistrés concernant les personnes qui souffrent de la faim dans le monde et de mal nutrition. « Le chiffre est passé de 2015 à aujourd’hui à plus de 40 millions de personnes », dira-t-il en précisant que la tendance qui a diminué depuis une dizaine d’années est remontée ces deux dernières années, en raison des guerres, des zones de conflits, du changement climatique, des inondations, des sécheresses… explique-t-il, en relevant que cela induit à l’émigration de gens pour une vie meilleure.

« La création des emplois dans le cadre de l’agriculture diminuera cet exode comme ce qui est entrepris par l’Algérie dans le but du développement rural et des hauts plateaux. »

K. A. A.