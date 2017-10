Journée mondiale de l’alimentation : L’Algérie en voie d’atteindre l'autosuffisance en produits agricoles

De nos envoyées spéciales à Mostaganem : Kafia Ait Allouache et Nesrine Terrab

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a élaboré un programme ambitieux qui porte sur le lancement de plusieurs projets de développement rural au niveau de localités réparties sur des communes, au profit de plus d’un million de ménages, selon les déclarations du ministre, M. Abdelkader Bouazgui, ajoutant que ces projets ont concerné aussi bien l’alimentation en électricité, que le désenclavement qui a vu la réalisation des kilomètres de pistes agricoles et de chemins ruraux, ce qui «a permis aux agriculteurs de mieux exploiter leurs terres, notamment un meilleur accès aux marchés».

«L’Etat a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre aux familles rurales d’exercer leurs activités dans les meilleures conditions, ainsi que pour contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire. Le gouvernement a accordé une grande priorité au développement agricole et rural dans le cadre de la politique clairvoyante du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, depuis 2009 pour la réalisation d’une sécurité alimentaire », a souligné le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, hier, depuis Mostaganem, lors de son allocution à l’ouverture de la célébration de la journée mondiale de l’Alimentation en présence, respectivement, de la ministre de la Solidarité nationale, et de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelable, Mme Fatma-Zohra Zerouati, ainsi que des autorités locales, de représentants d’institutions internationales. Le ministre a fait savoir que les pouvoirs publics ont également, procédé à la «mobilisation des ressources hydriques» et à la «réalisation de logements ruraux» au profit de ces populations, de même que «des aides matérielles ont été octroyées aux agriculteurs sous formes d’unités d’élevage», pour assurer les conditions nécessaires à la stabilité de ces populations.



Stabiliser les populations rurales



«Toutes les actions ont permis de renforcer le rôle de l’agriculture familiale, la sécurité alimentaire des ménages, notamment, de contribuer à la stabilité des populations rurales à travers la valorisation et la diversification de leurs produits, l’amélioration de leurs revenus et de leur assurer également des conditions de vie meilleures», précise-t-il en ajoutant qu’il «est indéniable que cette politique a occasionné des progrès significatifs et enregistré des résultats encourageants», note-t-il en relevant que cette politique entreprise par le gouvernement a permis d’élargir les superficies destinées à l’agriculture, les superficies irriguées, la diversification de la production agricole, la transformation des produits excédentaires et surtout de passer à l’étape d’exportation sur quoi l’Algérie mise pour l’émergence de son économie nationale. «Tous les moyens et toutes les conditions sont propices pour atteindre une sécurité alimentaire à 100%», rassure-t-il exhortant les autorités locales publiques à passer à la phase d’encadrement et d’accompagnement et surtout de facilitation pour les investisseurs privés dans tous les domaines pour l’émergence de l’agriculture et surtout pour atteindre une autosuffisance et une sécurité alimentaire. Sachant qu’en Algérie 70% des exploitations agricoles sont familiales et que leur superficie ne dépasse pas les cinq hectares.

Pour ce qui est de la pêche et des ressources halieutiques, le ministre a fait savoir que les perspectives de son secteur dans le cadre du programme «Aquapêche 2020» pour l’aquaculture continentale réserveront, une production de 20.000 tonnes de poisson avec l’accompagnement de la mise en œuvre de 175 projets d’investissements, pour un chiffre d’affaires estimé à 6,2 milliards DA toutes filières confondues, contre 1.850 tonnes par an actuellement. Il a, entre autres, signalé que durant la période 2015-2019, des opportunités de diversification des revenus et de l’alimentation pour les exploitations familiales ont été constatées. «L’intégration de l’agriculture familiale dans les plaines intérieures, les hauts plateaux et le Sahara permettra de diversifier et de renforcer la sécurité alimentaire à travers la pisciculture intégrée, de valoriser les ressources en eau mobilisées pour l’irrigation, d’améliorer la qualité des sols et de créer des opportunités d’emplois dans les territoires ruraux de l’intérieur et du Sahara», explique-t-il. Le premier responsable du secteur a insisté par ailleurs sur le fait que tous les secteurs sont concernés par la question de la sécurité alimentaire au vu de son importance «sérieusement» et en toute «urgence», en raison qu’elle peut toucher la stabilité du monde entier y compris l’Algérie, qui se bat pour atteindre ses objectifs en la matière.



L’agriculture doit avoir les moyens de jouer son rôle



Ainsi, un grand potentiel reste à exploiter à cet effet pour faire jouer à l’agriculture son plein rôle dans la stratégie de développement global. Le développement rural et la revitalisation des espaces ruraux continueront à faire l’objet d’une démarche intégrée et intersectorielle. L’action tend à accroître sur le quinquennat 2014-2019 la superficie agricole utile d’un million d’hectares supplémentaires à travers la valorisation de nouvelles superficies notamment dans les hauts plateaux et le Sud comme cela fut déjà annoncé par le ministre en plusieurs occasions. De même les superficies irriguées seront doublées pour atteindre, à l’horizon 2019 vingt-cinq pour cent des terres cultivées.

Dans ce cadre, la protection et l’extension du patrimoine forestier, le développement de la steppe, la conservation des écosystèmes naturels et la lutte contre l’érosion des sols et la désertification bénéficieront d’une priorité élevée.



Le soutien public portera aussi sur la bataille des rendements



Dans ce contexte, la recherche agronomique bénéficiera de moyens additionnels et sera orientée vers le développement de variétés et espèces à rendement élevé. En outre, la vulgarisation agricole sera systématisée, de même que le soutien à la production sera renforcé. Il s’agit d’augmenter la productivité dans les filières stratégiques que sont les céréales, les viandes rouges, les laitages et les légumes secs, ainsi que le développement des systèmes de régulation et la protection des revenus des agriculteurs notamment, à travers le renforcement du Syrpalac pour la filière pomme de terre et son extension progressive aux autres produits agricoles.

La réalisation et la valorisation des infrastructures de stockage et de logistique sous froid (8 millions de mètres cubes), l’appui à la réalisation de 39 silos de stockage. Sur ce fait, le gouvernement accorde une importance toute particulière à la formation et l’insertion des jeunes en leur facilitant l’accès aux terres agricoles et en les accompagnant dans le lancement et le développement de leurs exploitations. Un autre encouragement a été accordé aux agriculteurs c’est celui, d’une aide financière pour l’achat des équipements et engins agricoles, la disponibilité des engrais…

Il sera entre autres, question de la mise en œuvre de programme d’envergure de perfectionnement, de formation et de démonstration des technologies agricoles au bénéfice des agriculteurs et des opérateurs, la réhabilitation et la construction de nouvelles stations expérimentales et de laboratoires des instituts techniques de développement par filière du secteur, la réhabilitation des centres de formation et d’apprentissage du secteur, le renforcement de l’encadrement technique et des services spécialisés et de leur présence territoriale (services d’appui technique, services phytosanitaires, vétérinaires, forestiers...), le renforcement de l’administration locale et des moyens de suivi et de contrôle des programmes y compris les systèmes d’information et de communication, le développement d’études et la mobilisation des compétences nationales et universitaires autour des problématiques du développement agricole et rural et de l’appui en matière d’expertise pour la mise en œuvre des projet.

Par ailleurs, la politique de régulation des marchés agricoles et agro-alimentaires sera affinée dans ses méthodes et élargie dans son champ d’application en vue de garantir des revenus décents aux producteurs tout en protégeant le pouvoir d’achat des citoyens. De plus, les relations de complémentarité entre agriculteurs et éleveurs d’une part et les industries de transformation d’autre part, seront également encouragées.

K. A. A.