Algérie - Canada : Le rôle de la diplomatie parlementaire

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s'est entretenu jeudi dernier avec le président de l'Assemblée nationale du Québec (Canada), en marge des travaux de la 137e assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), qui se tient à Saint-Pétersbourg (Russie), a indiqué un communiqué du Conseil.

La rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Moscou, Ismail Alloua, et des membres de la délégation parlementaire algérienne, a permis de passer en revue "les relations bilatérales et les voies et moyens de les relancer après une période de stagnation". Les deux parties ont également évoqué "les relations entre les parlementaires des deux pays, le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations bilatérales et son rôle dans le règlement des crises au niveau international ainsi que la coordination des efforts pour faire face aux défis que connaît le monde". Les travaux de la 137e assemblée de l'UIP se poursuivent lors d'une séance consacrée au débat général sur "la promotion du pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue interreligieux et interethnique", avec la participation d'une délégation parlementaire des deux chambres du Parlement conduite par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah. (APS)