Lutte contre l’extrémisme religieux : création Prochaine d’un observatoire

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a appelé les Imams et l’ensemble des citoyens à accomplir la prière pour la pluie (Salat El Istiskaa) le 20 octobre

Les hadjis algériens ont été transportés dans des bus «VIP» et ont bénéficié des meilleures prestations au niveau des camps installés au mont Arafat. Nos hadjis étaient également, tous, hébergés au niveau d’hôtels situés à moins de 900 mètres des lieux de culte, a souligné, hier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mohamed Aïssa.

Lors de son passage dans une émission télévisée, le ministre s’est également exprimé à propos de certaines images transmises par des chaînes de télévision privées, montrant des hadjis ayant préféré sortir le soir à l’extérieur des tentes. Mohamed Aïssa et tout en concédant d’abord qu’il s’agit là d’une «réalité», a cependant infirmé que le nombre de ces derniers se comptait par milliers. «Cela est faux», a-t-il fait remarqué signalant par la même occasion que si nombre de hadjis sont sortis à l’extérieur des tentes c’est, en fait, parce qu’ils n’avaient pas supporté la climatisation «trop forte», selon eux. Il convient de signaler également que les hadjis algériens n’ont pas placé leurs matelas à même le sol dans la rue. «Cela n’a pas eu lieu», a déclaré le ministre, précisant qu’il s’agit là «d’une image qui a été éradiquée depuis quelques années, soit, depuis 2014», a-t-il affirmé.

Evoquant ensuite les « difficultés» rencontrées et particulièrement à Mina, M. Mohamed Aïssa affirme que lors du Hadj, les difficultés ont toujours existé et existeront toujours, du fait que c’est une opération complexe nécessitant la synergie des efforts et la mobilisation de tous ; une opération qui concerne des dizaines de milliers de personnes. Cela dit, et s’il est un constat à faire, c’est que la saison du hadj 2017 a été marquée par une amélioration sensible dans la prise en charge des hadjis, et ce, sur tous les plans.

Cependant, malgré les énormes efforts consentis aux fins de faciliter aux milliers de nos concitoyens l’accomplissement des rites du hadj, d’autres efforts supplémentaires sont attendus dans l’objectif d’optimiser les conditions de prise en charge des hadjis, lors des prochaines années.



Plusieurs sectes ont essayé de prendre pied en Algérie



Evoquant le sujet des nouvelles tendances religieuses qui apparaissent çà et là, le ministre a mis en avant la décision prise par les pouvoirs publics de mettre en place prochaine d’un observatoire qui "luttera contre les dérives sectaires et l’extrémisme religieux et ce, en abrogeant les fondements dits religieux de toutes ces sectes et dérives de l’extrémisme religieux". Précisant que cette nouvelle structure entrera en activité dès 2018, il a assuré que sa création était motivée par "le danger palpable que constitue l'intrusion des sectes et de l’extrémisme religieux. Dans cette optique, il a affirmé que plusieurs "sectes" essayent de "prendre pied en Algérie", telles le Ahmadisme, le Schiisme ou le Wahhabisme qui n’ont pas été le produit d’Algériens ou ne sont pas nées en Algérie".

Justement, questionné à propos du phénomène de propagation de la secte Ahmadiya, Mohamed Aïssa, a rétorqué que les Ahmadis constituaient "une couverture pour des activités criminelles", signalant que les "services de sécurité ont réussi à faire échouer un complot visant à diviser les Algériens sur le plan confessionnel" et que le "dossier était clos".



Sur 187 milliards octroyés en crédit via le fonds de la Zakat, seulement 45 milliards ont été remboursés



S’exprimant ensuite sur l’état des lieux de l’octroi du crédit sans intérêt, ou le «crédit gracieux», le ministre notera que ce type de crédit a été une louable initiative enregistrée lorsqu’il n’y avait pas de nombreuses alternatives. Les alternatives sont plus nombreuses en 2017, puisque les autorités publiques algériennes vont s’impliquer dans le crédit halal et que cette opération s’élargira en 2018 à l’ensemble des banques.

Ceci permettra, ainsi, aux citoyens algériens désireux d’avoir un crédit Halal de se rendre aux banques publiques pour en bénéficier. Le ministre fera savoir d’autre part qu’après une première évaluation faite sur les dix années d’existence du fonds de la Zakat, il a été constaté que, via ce fonds, des crédits qui se chiffrent à 187 milliards de centimes ont été accordés à des jeunes porteurs de projets qui ont créé des PME sans rembourser. En effet, sur les 187 milliards, seulement 45 milliards ont pu être remboursés et restitués au fonds. Suite à cette situation, il a été donc décidé de geler ces crédits pour une période de cinq ans. «Nous sommes actuellement à la quatrième année et entamerons la cinquième année en 2018», précise le ministre.

M. Mohamed Aïssa a par ailleurs évoqué le système d’indemnisation des imams affirmant que ce dernier «a été mal négocié dans une période précédente». Cela dit, après cette période, poursuit le ministre, les besoins des imams ont été quantifiés et calculés avec effet rétroactif. «La demande a été approuvée par les hautes autorités du pays. Cela dit, la révision de ce régime d’indemnisation des imams ne peut être appliquée, dans l’immédiat», dans ce contexte particulier marqué par la baisse de la finance publique.

A retenir, enfin, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a appelé hier — dans un communiqué — les imams et l’ensemble des citoyens à accomplir la prière pour la pluie (Salat El Istiskaa) ce vendredi 20 octobre à travers les mosquées du pays. Cette demande intervient suite à l'absence de pluies alors qu'on est en plein automne et assistons à une persistance d'un temps estival chaud à travers tout le territoire national.

Soraya Guemmouri