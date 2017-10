Session extraordinaire du Conseil exécutif de l’UA : Parler d’une même voix au prochain sommet UA-UE

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu, hier à Addis-Abeba, avec le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’entretien, qui s'est déroulé en marge de la participation de M. Messahel aux travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'UA, a porté sur "les relations de coopération entre l'Algérie et l'Union africaine ainsi que sur les voies et moyens du renforcement de l'action africaine commune pour la réalisation des objectifs de paix, de stabilité et de développement que s'est fixée l'organisation panafricaine", a précisé la même source. Les discussions ont également porté sur "les principales questions inscrites à l'Agenda de l'Union africaine, notamment les préparatifs du prochain Sommet Union africaine-Union européenne, prévu à Abidjan, les 29 et 30 novembre 2017, et dont la session extraordinaire du Conseil exécutif est saisie". MM. Messahel et Faki Mahamat "ont réaffirmé la nécessité de poursuivre la concertation entre les Etats membres de l'Union africaine, afin de faire prévaloir les intérêts de l'Afrique", a-t-on ajouté.



Ouverture des travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l’UA



Les travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), consacrée à l’examen des documents devant sanctionner le cinquième Sommet Union africaine-Union européenne ont été ouverts, hier, par le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée, en sa qualité de président en exercice du Conseil exécutif, ainsi que le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Dans son allocution d’ouverture, le président du Conseil exécutif a mis un accent particulier sur l’importance du partenariat entre l’Union africaine et l’Union européenne et la nécessité de saisir le prochain Sommet de novembre en vue de renforcer davantage ce partenariat. Le président de la Commission de l’Union africaine a, pour sa part, souligné que tous les Etats membres de l’Union africaine doivent joindre leurs efforts en vue d’assurer le succès de ce Sommet et de se présenter à cette importante échéance en rangs serrés et de parler d’une même voix. (APS)