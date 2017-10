Algérie - Mauritanie : Des relations exceptionnelles

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, et l'ambassadeur de Mauritanie à Alger, Boullah Ould Mogueya, ont salué, hier, les relations "exceptionnelles" et la coopération "fructueuse" établies entre les deux pays, saluant la décision de réouverture du passage frontalier entre les deux pays, indique un communiqué de l'assemblée. Lors de l'audience qu'a accordée M. Si Afif à l'ambassadeur de Mauritanie à Alger, les deux parties ont évoqué les relations bilatérales exceptionnelles qui lient les deux pays, se disant satisfaits de leur relance depuis la réunion de la 18e session de la Grande commission mixte de coopération début 2017". Les deux responsables ont également salué la décision d'ouverture du passage frontalier entre les deux pays qui aura "un impact positif particulièrement pour les populations des régions frontalières". M. Si Afif a mis l'accent sur les dénominateurs communs entre l'Algérie et la Mauritanie, soulignant que les deux pays étaient appelés à "davantage de coordination et de complémentarité, étant situés dans une région qui fait constamment face aux menaces du terrorisme, au crime organisé et à l'immigration clandestine".

Au plan parlementaire, le président de la commission a indiqué que l'Algérie "vit au rythme de nouvelles donnes grâce aux réformes initiées par le Président de la République", mettant en exergue la Constitution "consensuelle" qui consacre "le renforcement de la Démocratie et l'élargissement des prérogatives de l'opposition au parlement, particulièrement la constitutionnalisation de la diplomatie parlementaire".