Algérie - Otan : Approfondir la coopération militaire

"Dans le cadre de la coopération militaire avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, le 1er Groupe naval de l'OTAN "SNMG-1" a accosté au port d'Alger pour une escale qui durera quatre jours", a précisé la même source. Lors de cette escale, une délégation du Groupe naval "sera reçue par le chef d'état-major du commandement des Forces navales et des exercices d'interdictions maritimes seront exécutés par le 1er Groupe naval de l'OTAN "SNMG-1" et deux unités flottantes de nos forces navales". A noter que le Groupe naval de l'OTAN "SNMG -1", sous commandement norvégien, est composé de cinq unités. Il s'agit de la frégate norvégienne "F-312 HNOMS Otto Sverdrup, la frégate portugaise "F-334 NRP D Francisco de Almeida", la frégate espagnole "F-83 ESPS Numancia", la frégate hollandaise "F-805 HNLMS Eversten", et le ravitailleur allemand "A-1443 FGS Rhn". Cette escale "contribuera à approfondir la coopération militaire à travers l'échange d'expériences entre nos Forces navales et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et renforcera la coordination opérationnelle dans les domaines du contrôle et de la sécurité maritime, à travers l'échange des connaissances en vue de permettre le développement des capacités d'interopérabilité et de réactivité entre les deux parties lors des situations de crise, ce qui contribuera au renforcement de notre sécurité maritime ". (APS)