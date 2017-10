11e édition du concours Media Star : Ooredoo récompense l’excellence des journalistes algériens

Ooredoo a organisé, dimanche dernier au Centre international des Conférences Abdellatif-Rahal – Club-des-Pins, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 11e édition de Media Star, premier concours journalistique algérien dédié aux TIC et à l'économie numérique.

En présence de l'encadrement dirigeant de l’entreprise, de représentants d'institutions publiques et partenaires, ainsi que de nombreux invités de marque, la cérémonie de remise de prix a réuni l'ensemble de la famille de la presse, ainsi que des personnalités du secteur des médias et des télécommunications.

Cet événement, devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable sur la scène médiatique, a été entamé par une minute de silence observée à la mémoire des journalistes disparus.

Saluant la qualité des travaux journalistiques présentés par les candidats, le jury, composé d'universitaires et d'experts en médias et TIC, et présidé par M. Moussa Benhamadi, ancien ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, a sélectionné 14 lauréats dans cinq catégories.

Dans son message lu par le Chief Commercial Officer, M. José Nazario, le directeur général d’Ooredoo, M. Hendrik Kasteel, a notamment déclaré : «Nous nous réjouissons de réunir la famille de la presse nationale dans toute sa richesse et sa diversité, pour cet événement qui consacre l'excellence journalistique algérienne. Cette cérémonie constitue pour nous une occasion de saluer le travail de l'ensemble de la corporation qui témoigne à chaque fois avec professionnalisme sa fidélité en nous accompagnant dans nos challenges et réalisations. Je félicite les heureux lauréats et je remercie tous les journalistes participants et les membres du jury qui ont contribué à la réussite de cette nouvelle édition de Media Star.»

Depuis son lancement en 2007, Media Star a enregistré la participation de 1260 journalistes professionnels, dont une centaine primée. Ce sont également plus de 60 personnalités de divers horizons professionnels qui ont été honorées pour leur engagement et leur contribution dans le domaine des médias, des TIC, de la culture et du sport.

II y a lieu de noter que tout au long des onze éditions du concours, près de soixante-dix professionnels des médias, universitaires et experts en TIC ont été sollicités pour l'examen et l'évaluation des travaux soumis au concours dans le cadre d'un jury indépendant.

Aussi, à travers son Club de presse et ses différentes sessions de formation, Ooredoo accompagne, depuis 2006, les professionnels des médias dans le perfectionnement de leurs compétences et œuvre à contribuer à l'accomplissement de leurs aspirations. Dans ce cadre, une soixantaine de formations ont été organisées sur diverses thématiques.

Bien plus qu'une cérémonie de remise des prix, Media star est une occasion de vivre des moments forts de partage, d'émotions, de rencontres et de retrouvailles dans une ambiance chaleureuse et conviviale.